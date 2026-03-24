Украине необходимо срочно договариваться о поставках горючего из Азербайджана и Казахстана – Гетманцев

горючее
Даниил Гетманцев призвал договариваться о поставках топлива из Азербайджана и Казахстана / Depositphotos

Украине срочно необходимо договариваться о поставках горючего из Азербайджана и Казахстана во избежание дефицита на рынке на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Мы слышали, что дефицита горючего не должно быть, однако уже сейчас нужно очень ответственно подойти к вопросу обеспечения его резерва. Об этом нужно было думать еще раньше", - подчеркнул нардеп.

По его мнению, учитывая ситуацию в мире, откладывать этот вопрос нельзя – дальше проблема будет только углубляться.

"Для нас вопрос обеспечения горючим является критическим. Во-первых, идет война, и мы должны прежде всего обеспечить топливом армию. Во-вторых, посевная – там тоже нужны достаточно большие резервы, и речь идет о обеспечении продовольственной безопасности нашей страны", - подчеркнул Гетманцев.

Он акцентировал внимание на том, что это очень серьезные вызовы.

"Поэтому сейчас нужно ехать и не выезжать из Азербайджана, Казахстана, заключать там контракты на наиболее благоприятных условиях и обеспечивать резерв топлива для нашей страны", - отметил нардеп.

Ранее Гетманцев заявлял, что правительству необходимо провести широкие консультации с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину, чтобы предотвратить возникновение дефицита на внутреннем рынке уже в апреле.

Напомним, Reuters написал, что дизтоплива в Украине хватит до конца марта, а поставки в апреле – под вопросом. В то же время директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявляет, что дефицита дизельного горючего в Украине пока нет и не ожидается. Топливо будут закупать и дальше, однако его стоимость пока остается неопределенной.

Автор:
Светлана Манько