Україні необхідно терміново домовлятися про поставки пального з Азербайджану і Казахстану – Гетманцев

Україні терміново необхідно домовлятися про постачання пального з Азербайджану і Казахстану, аби уникнути дефіциту на ринку на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Ми чули, що дефіциту пального не має бути, однак уже зараз потрібно дуже відповідально підійти до питання забезпечення його резерву. Про це треба було думати ще раніше", - наголосив нардеп.

На його думку, зважаючи на ситуацію в світі, відкладати це питання не можна – далі проблема лише поглиблюватиметься.

"Для нас питання забезпечення пальним є критичним. По-перше, триває війна, і ми маємо передусім забезпечити паливом армію. По-друге, посівна – там теж потрібні достатньо великі резерви, і йдеться про гарантування продовольчої безпеки нашої країни", - підкреслив Гетманцев.

Він акцентував на тому, що це дуже серйозні виклики.

"Тому зараз треба їхати і не виїжджати з Азербайджану, з Казахстану, укладати там контракти на найбільш сприятливих умовах та забезпечувати резерв палива для нашої країни", - зауважив нардеп.

Раніше Гетманцев заявляв, що уряду необхідно провести широкі консультації з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну, щоб запобігти виникненню дефіциту на внутрішньому ринку вже у квітні.

Нагадаємо, Reuters написав, що дизпалива в Україні вистачить до кінця березня, а поставки в квітні під питанням. Натомість директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн заявляє, що дефіциту дизельного пального в Україні наразі немає і не очікується. Паливо закуповуватимуть і надалі, однак його вартість поки залишається невизначеною.