Украинская армия получила более 100 новых образцов вооружения в сентябре

В сентябре 2025 года украинские Силы обороны получили почти 110 новых образцов вооружения и военной техники, из которых 80 — отечественного производства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Новое вооружение для армии

Среди допущенных к эксплуатации отечественных образцов больше беспилотных авиационных комплексов, инженерной и автомобильной техники, а также боеприпасов.

Кроме того, среди новинок — радиоэлектронная борьба и разведка, техника связи, оборудование тыла, средства разминирования и наземные роботизированные комплексы.

Напомним, производство оборонной продукции Украины выросло в 35 раз. Чтобы обеспечить ВСУ оружием для уничтожения врага, украинские предприниматели сами взялись за его создание.

Также Украина активно расширяет производство военных технологий и запускает грантовые программы для поддержки разработчиков. Приоритетными направлениями являются производство взрывчатых веществ, дроны с высоким уровнем автоматизации и другие технологии поражения врага и логистики.