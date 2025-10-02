Запланована подія 2

Украинская армия получила более 100 новых образцов вооружения в сентябре

Минобороны
Новое вооружение для украинской армии / Минобороны

В сентябре 2025 года украинские Силы обороны получили почти 110 новых образцов вооружения и военной техники, из которых 80 — отечественного производства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Новое вооружение для армии

В сентябре 2025 года украинские Силы обороны получили около 110 новых образцов вооружения и военной техники, из которых 80 – отечественного производства. Это более чем на 40% больше, чем в августе.

Среди допущенных к эксплуатации отечественных образцов больше беспилотных авиационных комплексов, инженерной и автомобильной техники, а также боеприпасов.

Кроме того, среди новинок — радиоэлектронная борьба и разведка, техника связи, оборудование тыла, средства разминирования и наземные роботизированные комплексы.

Напомним,   производство оборонной продукции Украины выросло  в 35 раз. Чтобы обеспечить ВСУ оружием для уничтожения врага, украинские предприниматели сами взялись за его создание.

Также Украина активно расширяет производство военных технологий и запускает грантовые программы для поддержки разработчиков. Приоритетными направлениями являются производство взрывчатых веществ, дроны с высоким уровнем автоматизации и другие технологии поражения врага и логистики.

Автор:
Ольга Опенько