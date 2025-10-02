Запланована подія 2

Українська армія отримала понад 100 нових зразків озброєння у вересні

Нове озброєння для української армії / Міноборони

Протягом вересня 2025 року українські Сили оборони отримали майже 110 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких 80 — вітчизняного виробництва.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Нове озброєння для армії

У вересні 2025 року українські Сили оборони отримали майже 110 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких 80 — вітчизняного виробництва. Це на понад 40% більше, ніж у серпні.

Серед допущених до експлуатації вітчизняних зразків найбільше безпілотних авіаційних комплексів, інженерної та автомобільної техніки, а також боєприпасів.

Крім того, серед новинок — засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, техніка зв’язку, обладнання тилу, засоби розмінування і наземні роботизовані комплекси.

Нагадаємо, виробництво оборонної продукції України зросло у 35 разів. Щоб забезпечити ЗСУ зброєю для знищення ворога, українські підприємці самі взялися за її створення.

Також Україна активно розширює виробництво військових технологій та запускає грантові програми для підтримки розробників. Пріоритетними напрямками є виробництво вибухових речовин, дрони з високим рівнем автоматизації та інші технології для ураження ворога та логістики.

Автор:
Ольга Опенько