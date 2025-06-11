Украинская компания Meest запустила внутреннюю доставку в Канаде

Meest Canada, входящая в состав международной почтово-логистической группы Meest, запустила услугу внутренней доставки в Канаде. Она доступна как для частных клиентов, так и бизнеса.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Meest.

Ранее Meest Canada специализировалась на доставке посылок из Канады в Украину и другие страны мира. Теперь благодаря услуге Meest Domestic пользователи могут посылать посылки внутри Канады — в любой населенный пункт.

Meest Domestic позволяет отправлять вещи весом до 60 кг. Курьер забирает посылку из дома и доставляет ее непосредственно в дверь получателя. Оформить отправку и рассчитать стоимость доставки можно онлайн.

Внутренняя доставка ориентирована как на частных, так и на малый и средний бизнес. Услуга подойдет для тех, кто присылает вещи и подарки друзьям и родным, для малого и среднего бизнеса, студентов и продавцов онлайн-магазинов.

"Meest Domestic — это доставка без лишних хлопот: оформление онлайн, забор с порога, отслеживание в приложении, поддержка на нескольких языках. Все просто — и работает», — отмечает Иван Марченко, операционный директор Meest Canada.

О Meest

Meest Canada — почтово-логистический оператор, входящий в группу компаний Meest, объединяющую Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe и Meest USA. Основанная предпринимателем Ростиславом Кисилем, компания уже более 35 лет работает на рынке почтовых услуг в сегментах B2C и B2B и доставляет посылки более чем в 90 странах мира — Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки.

Недавно Meest Shopping расширил географию и стал доступным в Грузии и Молдове — в частности, из украинских интернет-магазинов.