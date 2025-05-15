Украинский сервис Meest Shopping запустился в Грузии и Молдове

Украинский сервис доставки покупок из интернет магазинов Европы, США и Канады Meest Shopping продолжает расширять географию. Теперь он полноценно доступен в Грузии и Молдове — в частности, из украинских интернет-магазинов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Из каких стран можно получать онлайн-заказ

Отмечается, что пользователи в Молдове могут получать онлайн-заказы товаров из 12 стран: Украины, США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Португалии, Чехии, Польши, Турции и Греции.

В Грузии также доступна доставка из этих же стран и дополнительно из Канады. Доставлять можно из eBay, Amazon, ASOS и других популярных магазинов, не имеющих прямой доставки в эти страны.

Кроме того, доставка в Грузию и Молдову доступна с украинских онлайн-площадок, что особенно актуально для находящихся в этих странах украинцев.

Стоимость доставки

Тарифы зависят от страны отправки и выбранного способа транспортировки. Например, стандартная доставка посылки весом 1 кг из Турции в Грузию обойдется в 7,75 евро, а экспресс-доставка самолетом из США — $12. В Молдову доставка аналогичной посылки из США по морю обойдется в $23,3, а самолетом — в $27.

Для доставки онлайн-покупок в Грузию и Молдову доступны две услуги – «Самостоятельная покупка» и «Выкуп товаров». В первом случае клиенту нужно зарегистрироваться в Meest Shopping, получить индивидуальный ID-номер и указать его вместе с виртуальным адресом склада при оформлении заказа, а затем зарегистрировать посылку в Meest Shopping и отправить ее в свой дом. Услуга «Выкуп товаров» позволяет просто отправить ссылку на товар специалистам Meest Shopping, самостоятельно совершившим покупку.

Про Meest Shopping

Meest Shopping – сервис доставки покупок из интернет-магазинов Европы, США и Канады, не имеющих прямой доставки в страну заказчика. Кроме Украины, Грузии и Молдовы сервис полноценно работает в Израиле, Узбекистане и Казахстане, а также доставляет посылки более чем в 20 странах.

Meest Shopping входит в группу компаний Meest, которая также объединяет Meest ПОЧТА, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA и Meest Canada. Компания основана предпринимателем Ростиславом Кисилем и уже 35 лет работает на рынке почтовых услуг в сегменте B2С и B2B. Meest позволяет отправлять посылки более чем в 70 странах мира в Северной и Южной Америках, Европе, Азии и Африке.

В январе 2025 года Meest Shopping запустился в Европе.