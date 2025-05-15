Український сервіс Meest Shopping запустився в Грузії та Молдові

Український сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи, США та Канади Meest Shopping продовжує розширювати географію. Відтепер він повноцінно доступний у Грузії та Молдові — зокрема, з українських інтернет-магазинів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

З яких країн можна отримувати онлайн-замовлення

Зазначається, що користувачі в Молдові можуть отримувати онлайн-замовлення товарів з 12 країн: України, США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Чехії, Польщі, Туреччини та Греції.

У Грузії також доступна доставка з цих самих країн й додатково з Канади. Доставляти можна з eBay, Amazon, ASOS та з інших популярних магазинів, які не мають прямої доставки у ці країни.

Крім того, доставка у Грузію та Молдову доступна з українських онлайн-майданчиків, що особливо актуально для українців, які перебувають у цих країнах.

Вартість доставки

Тарифи залежать від країни відправлення та обраного способу транспортування. Наприклад, стандартна доставка посилки вагою 1 кг із Туреччини у Грузію коштуватиме 7,75 євро, а експрес-доставка літаком зі США — $12. У Молдову доставка аналогічної посилки зі США морем обійдеться у $23,3, а літаком — у $27.

Для доставки онлайн-покупок у Грузію та Молдову доступні дві послуги — «Самостійна покупка» та «Викуп товарів». У першому випадку клієнту потрібно зареєструватися в Meest Shopping, отримати індивідуальний ID-номер і вказати його разом із віртуальною адресою складу під час оформлення замовлення, а потім зареєструвати посилку у Meest Shopping та відправити її до свого дому. Послуга «Викуп товарів» дозволяє просто надіслати посилання на товар спеціалістам Meest Shopping, які самостійно здійснять покупку.

Про Meest Shopping

Meest Shopping — сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи, США та Канади, що не мають прямої доставки в країну замовника. Окрім України, Грузії та Молдови сервіс повноцінно працює в Ізраїлі, Узбекистані та Казахстані, а також доставляє посилки у понад 20 країн.

Meest Shopping входить у групу компаній Meest, яка також об'єднує Meest ПОШТА, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada. Компанія заснована підприємцем Ростиславом Кісілем і вже 35 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2С та B2B. Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америках, Європі, Азії та Африки.

У січні 2025 Meest Shopping запустився в Європі. Можливість доставляти покупки з онлайн-майданчиків з’явилася у 25 країнах, серед яких Польща, Німеччина, Італія, Іспанія, Франція, Чехія, Португалія, Румунія, країни Балтії та інші.