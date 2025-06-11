Українська компанія Meest запустила внутрішню доставку у Канаді

Meest Canada, що входить до складу міжнародної поштово-логістичної групи Meest, запустила послугу внутрішньої доставки у Канаді. Вона доступна як для приватних клієнтів, так і для бізнесу.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Meest.

Зазначається, що раніше Meest Canada спеціалізувалася на доставці посилок із Канади в Україну та інші країни світу. Відтепер завдяки послузі Meest Domestic користувачі можуть надсилати посилки всередині Канади — у будь-який населений пункт.

Meest Domestic дозволяє надсилати речі вагою до 60 кг. Кур’єр забирає посилку з дому та доставляє її безпосередньо до дверей отримувача. Оформити відправлення та розрахувати вартість доставки можна онлайн.

Внутрішня доставка орієнтована як на приватних осіб, так і на малий та середній бізнес. Послуга підійде для тих, хто надсилає речі та подарунки друзям і рідним, для малого і середнього бізнесу, студентів, а також продавців онлайн-магазинів.

"Meest Domestic — це доставка без зайвого клопоту: оформлення онлайн, забір з порогу, відстеження в додатку, підтримка кількома мовами. Все просто — і працює», — зазначає Іван Марченко, операційний директор Meest Canada.

Про Meest

Meest Canada — поштово-логістичний оператор, що входить до групи компаній Meest, яка також об'єднує Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe та Meest USA. Заснована підприємцем Ростиславом Кісілем, компанія вже понад 35 років працює на ринку поштових послуг у сегментах B2C та B2B і доставляє посилки у понад 90 країн світу — Північної та Південної Америки, Європи, Азії та Африки.

Нещодавно Meest Shopping розширив географію і повноцінно став доступним у Грузії та Молдові — зокрема, з українських інтернет-магазинів.