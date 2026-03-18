Украинская компания поставила спецколеса для поездов за Полярным кругом

Украинская промышленная компания "Интерпайп" отгрузила железнодорожные колеса собственной конструкции для поездов-рудовозов в Скандинавии, где температура воздуха может опускаться до -40°C.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что клиент осуществляет перевозку железной руды по Северному кругу. Специально для этого заказа компания создала модификацию ULT 25 LL (Long Life) из линейки продукции Ultimate.

Новая разработка имеет диаметр 920 мм и оптимизированную геометрию протектора, что обеспечивает значительно более длительный срок службы колес.

Первая партия колес уже используется на линии тяжело нагруженного железнодорожного движения Мальмбанан, соединяющего рудное месторождение Кируна на севере Швеции с незамерзающим морским портом Нарвик в Норвегии.

Здесь курсируют одни из самых тяжелых поездов в Европе, каждый весом более 8000 тонн, а нагрузка на ось составляет 25 тонн.

Линия представляет собой эталон для железнодорожной инженерии и логистики европейской горнодобывающей промышленности.

Как отметил ведущий специалист по продажам железнодорожной продукции "Интерпайп" на рынке Европы Никлас Эрикссон, компания давно сотрудничает с этим клиентом, всегда стремясь в сжатые сроки удовлетворить его потребности и требования.

Об "Интерпайпе"

"Интерпайп" — влиятельная украинская бизнес-группа, принадлежащая бизнесмену Виктору Пинчуку. Деятельность группы сосредоточена на сталелитейной промышленности (в частности, прокат), также косвенно контролирующая активы в различных отраслях промышленности, является глобально важным игроком на рынке металлических труб.

Продукция компании поставляется более чем в 60 странах мира через сеть торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW. Пока почти 2/3 продаж осуществляется в эти регионы.

В 2024 году компания реализовала 511 000 тонн трубной продукции и 115 000 тонн железнодорожной продукции, подтверждая свои позиции как национального лидера в отрасли и надежного поставщика для международных рынков.

Напомним, в феврале "Интерпайп" поставил сверхпрочные колесные пары для шведского производителя вагонов под осевую нагрузку 35 тонн. Новые колесные пары предназначены для вагонов на зеленом сталелитейном заводе на севере Швеции.