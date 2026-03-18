Українська компанія поставила спецколеса для потягів за Полярним колом

Українська промислова компанія "Інтерпайп" відвантажила залізничні колеса власної конструкції для потягів-рудовозів у Скандинавії, де температура повітря може опускатися до -40°C.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що клієнт здійснює перевезення залізної руди за Північним колом. Спеціально для цього замовлення компанія створила модифікацію ULT 25 LL ("Long Life") з лінійки продукції Ultimate.

Нова розробка має діаметр 920 мм та оптимізовану геометрію протектора, що забезпечує значно довший термін служби коліс.

Перша партія коліс вже використовується на лінії важконавантаженого залізничного руху Мальмбанан, яка з'єднує рудне родовище Кіруна на півночі Швеції із незамерзаючим морським портом Нарвік у Норвегії.

Тут курсують одні з найважчих поїздів у Європі, кожен вагою понад 8000 тон, а навантаження на вісь сягає 25 тонн.

Лінія є еталоном для залізничної інженерії та логістики європейської гірничодобувної промисловості.

Як зауважив провідний спеціаліст з продажів залізничної продукції "Інтерпайп" на ринку Європи Ніклас Ерікссон, компанія давно співпрацює з цим клієнтом, завжди прагнучи в стислі терміни задовольнити його потреби та вимоги.

Про "Інтерпайп"

"Інтерпайп" — впливова українська бізнес-група, належить бізнесмену Віктору Пінчуку. Діяльність групи зосереджена на сталеливарній промисловості (зокрема, прокат), також опосередковано контролює активи в різних галузях промисловості, є глобально важливим гравцем на ринку металевих труб.

Продукція компанії постачається у більш ніж 60 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Європи, Північної Америки та Близького Сходу. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW. Наразі майже 2/3 продажів здійснюється до цих регіонів.

У 2024 році компанія реалізувала 511 тисяч тонн трубної продукції та 115 тисяч тонн залізничної продукції, підтверджуючи свої позиції як національного лідера в галузі та надійного постачальника для міжнародних ринків.

Нагадаємо, в лютому “Інтерпайп” поставив надміцні колісні пари для шведського виробника вагонів під осьове навантаження 35 тонн. Нові колісні пари призначені для вагонів на зеленому сталеливарному заводі на півночі Швеції.