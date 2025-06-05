Украинская компания Skyeton запустила производство дронов в Словакии: что известно о БпАК Raybird

Украинская компания Skyeton теперь производит беспилотные авиакомплексы Raybird на заводе Tropozond в Словакии. Непосредственная поставка с территории ЕС обеспечивает более быструю доставку в Украину.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Дефендер.

Производство на мощностях завода Tropozond sro, входящего в состав Skyeton Group, организовано в индустриальном парке Ханиска, недалеко от Прешова.

Что известно о дронах Raybird?

Raybird-3 (ACS-3) – это украинский беспилотный авиакомплекс, предназначенный для длительных разведывательных миссий и поисково-спасательных операций. Беспилотник имеет две модификации: версию для гражданского использования называют Raybird-3, она имеет несколько ограниченные возможности по сравнению с ACS-3 – разработкой, поставляемой в ВСУ.

Большая продолжительность полета – одно из ключевых преимуществ ACS-3. Один из полетов беспилотника ACS-3 (Raybird-3) длился 24 часа 31 минуту, в течение которых аппарат весом 21 кг преодолел более 2000 км. Оператор может управлять аппаратом непосредственно на расстоянии до 240 км. Максимальная скорость ACS-3 составляет 160 км/ч. Беспилотник имеет защиту от средств радиоэлектронной борьбы и способен выполнять полеты в автоматическом режиме по заданному маршруту.

О компании Skyeton

Skyeton – производитель беспилотных авиационных комплексов (БпАК) с 18-летним опытом в авиаиндустрии. Разработка беспилотных авиационных комплексов коммерческого, индустриального и военного назначения на украинском и международном рынке. Сейчас инновационные решения компании применяются в системах мониторинга границ, стихийных бедствий и пожаров, инженерных систем, для 3D-мапировки и глубокой разведки и сбора стратегически важной информации в условиях войны.

Напомним, Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1 , предназначенный для поражения летательных аппаратов или живой силы противника из модуля поражения патронами со дробью.