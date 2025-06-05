Українська компанія Skyeton запустила виробництво дронів у Словаччині: що відомо про БпАК Raybird

Українська компанія Skyeton тепер виготовляє безпілотні авіакомплекси Raybird на заводі Tropozond у Словаччині. Безпосереднє постачання з території ЄС забезпечує швидшу доставку до України.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Дефендер.

Виробництво на потужностях заводу Tropozond s.r.o. що входить до складу Skyeton Group, організоване в індустріальному парку Ханіска, недалеко від Прешова.

Що відомо про дрони Raybird?

Raybird-3 (ACS-3) – це український безпілотний авіакомплекс, призначений для довготривалих розвідувальних місій та пошуково-рятувальних операцій. Безпілотник має дві модифікації: версію для цивільного використання називають Raybird-3, вона має дещо обмежені можливості порівняно з ACS-3 – розробкою, що постачається в ЗСУ.

Велика тривалість польоту — одна з ключових переваг ACS-3. Один із польотів безпілотника ACS-3 (Raybird-3) тривав 24 години 31 хвилину, протягом яких апарат вагою 21 кг подолав понад 2000 км. Оператор може керувати апаратом безпосередньо на відстані до 240 км. Максимальна швидкість ACS-3 становить 160 км/год. Безпілотник має захист від засобів радіоелектронної боротьби та здатний виконувати польоти в автоматичному режимі за заздалегідь заданим маршрутом.

Про компанію Skyeton

Skyeton – виробник безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) з 18-річним досвідом в авіаіндустрії. Розробляє безпілотні авіаційні комплекси комерційного, індустріального та військового призначення на українському та міжнародному ринку. Зараз інноваційні рішення компанії застосовуються у системах моніторингу кордонів, стихійних лих та пожеж, інженерних систем, для 3D-мапування та глибокої розвідки й збору стратегічно важливої інформації в умовах війни.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Chief-1, який призначений для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника з модуля ураження патронами зі шротом.