Украинская молодежь сможет пройти обучение в британских экспедиторских компаниях: какие условия

Лондон, флаг Великобритании, флаг Украины
Украинская молодежь сможет пройти обучение в компаниях-членах BIFA. / Shutterstock

Ассоциация международных экспедиторов Украины (АМЭУ) объявила о старте программы UK work experience for Ukrainian students. Украинская молодежь сможет пройти практическое обучение в международных экспедиторских компаниях – членах BIFA (British International Freight Association) в Великобритании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМЭУ.

Цель программы — поддержать украинцев и предоставить молодежи практический опыт работы в международных экспедиторских компаниях, которые участники смогут применить в дальнейшей профессиональной деятельности в Украине.

Кого приглашают для участия?

Целевая аудитория программы - активная молодежь в возрасте 18-23 года, в частности:

  • украинцы, находящиеся за границей из-за войны;
  • студенты, выпускники и молодые специалисты, обучающиеся или работающие в Украине.

Программа предполагает серьезный профессиональный подход и длительное сотрудничество:

  • срочный трудовой договор;
  • продолжительность обучения от 1 до 1,5 лет;
  • стажировка непосредственно в офисах компаний-членов BIFA в Великобритании.

Важное примечание: виза и организация проживания производятся за счет самого заявителя.

Как подать заявку?

Для тех, кто готов начать международную карьеру, время ограничено: срок подачи заявки – до 5 февраля 2026 года.

"Детальная информация и ссылка на заявку BIFA уже отправлены на электронные адреса членских компаний АМЕУ. В случае, если вы являетесь членом АМЕУ, но не получили письмо, пожалуйста, обратитесь в Исполнительную администрацию АМЕУ для получения всех необходимых данных", — отметили в ассоциации.

Напомним, в ряд запустил экспериментальный проект по электронному трудоустройству в системе "Горизонт", позволит работодателям и работникам встречаться в едином цифровом пространстве, где даже увольнения или обучение проходят в несколько кликов.

Автор:
Татьяна Ковальчук