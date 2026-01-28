Українська молодь зможе пройти навчання у британських експедиторських компаніях: які умови

Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) оголосила про старт програми UK work experience for Ukrainian students. Українська молодь зможе пройти практичне навчання у міжнародних експедиторських компаніях — членах BIFA (British International Freight Association) у Великій Британії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМЕУ.

Мета програми — підтримати українців та надати молоді практичний досвід роботи в міжнародних експедиторських компаніях, який учасники зможуть застосувати у подальшій професійній діяльності в Україні.

Кого запрошують до участі?

Цільова аудиторія програми — активна молодь віком 18–23 роки, зокрема:

українці, які перебувають за кордоном через війну;

студенти, випускники та молоді фахівці, які навчаються або працюють в Україні.

Програма передбачає серйозний професійний підхід і тривалу співпрацю:

строковий трудовий контракт;

тривалість навчання від 1 до 1,5 року;

стажування безпосередньо в офісах компаній-членів BIFA у Великій Британії.

Важлива примітка: віза та організація проживання здійснюються за рахунок самого заявника.

Як подати заявку?

Для тих, хто готовий розпочати міжнародну кар'єру, час обмежений: строк подачі заявки — до 5 лютого 2026 року.

"Детальна інформація та посилання на заявку BIFA вже надіслані на електронні адреси членських компаній АМЕУ. У разі, якщо ви є членом АМЕУ, але не отримали листа, будь ласка, зверніться до Виконавчої адміністрації АМЕУ для отримання всіх необхідних даних", — зазначили в асоціації.

