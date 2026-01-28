- Категорія
Українська молодь зможе пройти навчання у британських експедиторських компаніях: які умови
Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) оголосила про старт програми UK work experience for Ukrainian students. Українська молодь зможе пройти практичне навчання у міжнародних експедиторських компаніях — членах BIFA (British International Freight Association) у Великій Британії.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМЕУ.
Мета програми — підтримати українців та надати молоді практичний досвід роботи в міжнародних експедиторських компаніях, який учасники зможуть застосувати у подальшій професійній діяльності в Україні.
Кого запрошують до участі?
Цільова аудиторія програми — активна молодь віком 18–23 роки, зокрема:
- українці, які перебувають за кордоном через війну;
- студенти, випускники та молоді фахівці, які навчаються або працюють в Україні.
Програма передбачає серйозний професійний підхід і тривалу співпрацю:
- строковий трудовий контракт;
- тривалість навчання від 1 до 1,5 року;
- стажування безпосередньо в офісах компаній-членів BIFA у Великій Британії.
Важлива примітка: віза та організація проживання здійснюються за рахунок самого заявника.
Як подати заявку?
Для тих, хто готовий розпочати міжнародну кар'єру, час обмежений: строк подачі заявки — до 5 лютого 2026 року.
"Детальна інформація та посилання на заявку BIFA вже надіслані на електронні адреси членських компаній АМЕУ. У разі, якщо ви є членом АМЕУ, але не отримали листа, будь ласка, зверніться до Виконавчої адміністрації АМЕУ для отримання всіх необхідних даних", — зазначили в асоціації.
Нагадаємо, уряд запустив експериментальний проєкт із електронного працевлаштування в системі "Обрій", дозволить роботодавцям і працівникам зустрічатися в єдиному цифровому просторі, де навіть звільнення чи навчання відбуваються у кілька кліків.