Українська молодь зможе пройти навчання у британських експедиторських компаніях: які умови

Лондон, прапор Великої Британії, прапор України
Українська молодь зможе пройти навчання у компаніях-членах BIFA. / Shutterstock

Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) оголосила про старт програми UK work experience for Ukrainian students. Українська молодь зможе пройти практичне навчання у міжнародних експедиторських компаніях — членах BIFA (British International Freight Association) у Великій Британії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМЕУ.

Мета програми — підтримати українців та надати молоді практичний досвід роботи в міжнародних експедиторських компаніях, який учасники зможуть застосувати у подальшій професійній діяльності в Україні.

Кого запрошують до участі?

Цільова аудиторія програми — активна молодь віком 18–23 роки, зокрема:

  • українці, які перебувають за кордоном через війну; 
  • студенти, випускники та молоді фахівці, які навчаються або працюють в Україні.

Програма передбачає серйозний професійний підхід і тривалу співпрацю:

  • строковий трудовий контракт; 
  • тривалість навчання від 1 до 1,5 року; 
  • стажування безпосередньо в офісах компаній-членів BIFA у Великій Британії.

Важлива примітка: віза та організація проживання здійснюються за рахунок самого заявника.

Як подати заявку?

Для тих, хто готовий розпочати міжнародну кар'єру, час обмежений: строк подачі заявки — до 5 лютого 2026 року.

"Детальна інформація та посилання на заявку BIFA вже надіслані на електронні адреси членських компаній АМЕУ. У разі, якщо ви є членом АМЕУ, але не отримали листа, будь ласка, зверніться до Виконавчої адміністрації АМЕУ для отримання всіх необхідних даних", — зазначили в асоціації.

Нагадаємо, уряд запустив експериментальний проєкт із електронного працевлаштування в системі "Обрій", дозволить роботодавцям і працівникам зустрічатися в єдиному цифровому просторі, де навіть звільнення чи навчання відбуваються у кілька кліків.

Автор:
Тетяна Ковальчук