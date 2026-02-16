Запланована подія 2

"Укроборонпром" и Saab подписали меморандум о сотрудничестве

Украинская оборонная промышленность
Подписание документа состоялось на полях Мюнхенской конференции безопасности / Укроборонпром

Акционерное общество Украинская оборонная промышленность и шведская оборонная компания Saab заключили меморандум о взаимопонимании, закрепляющий договоренности о сотрудничестве в сфере авиации и радиолокационного наблюдения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение директора "Украинская оборонная промышленность" Германа Сметанина.

Подписание документа состоялось на полях Мюнхенской конференции безопасности (MSC) в присутствии президента Украины Владимир Зеленский, министра иностранных дел Украины Андрей Сибига и министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Кроме того, Укроборонпром и ведущая саудовская компания National Company for Mechanical Systems (NCMS) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Напомним, ранее Saab заявляла, что готова создать в Украине мощности для финальной сборки истребителей Gripen в рамках предложенного контракта с Киевом на поставку от 100 до 150 самолетов.

Татьяна Гойденко