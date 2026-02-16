Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,19

43,10

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укроборонпром" та Saab підписали меморандум про співпрацю

Українська оборонна промисловість
Підписання документу відбулося на полях Мюнхенської безпекової конференції / Укроборонпром

Акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість” та шведська оборонна компанія Saab уклали меморандум про взаєморозуміння, що закріплює домовленості про співпрацю у сфері авіації та радіолокаційного спостереження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення директора "Українська оборонна промисловість" Германа Сметаніна.

Підписання документу відбулося на полях Мюнхенської безпекової конференції (MSC) за присутності президента України Володимир Зеленський, міністра закордонних справ України Андрій Сибіга та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Окрім цього, Укроборонпром та провідна саудівська компанія National Company for Mechanical Systems (NCMS) уклали угоду про стратегічне співробітництво.

Нагадаємо, раніше Saab завляла, що готова створити в Україні потужності для фінального складання винищувачів Gripen у рамках запропонованого контракту з Києвом на постачання від 100 до 150 літаків.

Автор:
Тетяна Гойденко