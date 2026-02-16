"Укроборонпром" та Saab підписали меморандум про співпрацю

Акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість” та шведська оборонна компанія Saab уклали меморандум про взаєморозуміння, що закріплює домовленості про співпрацю у сфері авіації та радіолокаційного спостереження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення директора "Українська оборонна промисловість" Германа Сметаніна.

Підписання документу відбулося на полях Мюнхенської безпекової конференції (MSC) за присутності президента України Володимир Зеленський, міністра закордонних справ України Андрій Сибіга та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Окрім цього, Укроборонпром та провідна саудівська компанія National Company for Mechanical Systems (NCMS) уклали угоду про стратегічне співробітництво.

Нагадаємо, раніше Saab завляла, що готова створити в Україні потужності для фінального складання винищувачів Gripen у рамках запропонованого контракту з Києвом на постачання від 100 до 150 літаків.