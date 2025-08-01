Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,71

--0,05

EUR

47,75

--0,40

Наличный курс:

USD

41,70

41,60

EUR

48,15

47,90

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские аграрии уже собрали более 15 миллионов тонн ранних зерновых: регионы-лидеры

Пшеница
Аграрии обмолотили почти 40% ранних зерновых / Depositphotos

По состоянию на 1 августа 2025 года, украинские аграрии уже обмолотили 39% площадей (4,42 млн гектаров), отведенных под ранние зерновые и зернобобовые культуры. В общей сложности собрано 15,47 миллиона тонн нового урожая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики.

Ключевые показатели урожая

  • Пшеницы – обмолочено 3 054,2 тыс. га, намолочено – 11 357,8 тыс. тонн;
  • Ячмень – обмолочено 1 014,8 тыс. га, намолочено – 3 572,8 тыс. тонн;
  • Горох – обмолочено 208,2 тыс. га намолочено – 492,2 тыс. тонн;
  • Остальные зерновые и зернобобовые обмолочены на площади 145,5 тыс. га и намолочены 50,4 тыс. тонн.

Регионы-лидеры

Лучшие результаты демонстрируют несколько областей, существенно влияющих на общий показатель:

  • Одесская область – обмолочено 1 070,4 тыс. га, намолочено – 3 089,1 тыс. тонн.
  • Кировоградская область – обмолочено 462,9 тыс. га, намолочено – 1 927,5 тыс. тонн.
  • Полтавская область – обмолочено 344,7 тыс. га, намолочено – 1 519,8 тыс. тонн.

К обмолоту проса приступили аграрии Днепропетровщины и Херсонщины, собранные с площади 1,2 тыс. га и намолочено 83 тонны.

Рапс уже обмолочено на площади 781,9 тыс. га и намолочено 1761,5 тыс. тонн.

Напомним, что цены на пшеницу в Украине за месяц выросли на 8-10%. Причиной является задержка уборки и низкая урожайность. За неделю цены на продовольственную пшеницу с доставкой в порты Черного моря выросли до 220–225 долларов за тонну. На фуражную пшеницу (из-за высокого качества зерна на юге) цены выросли до $215–218 за тонну.

Автор:
Татьяна Бессараб