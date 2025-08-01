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Украинские аграрии уже собрали более 15 миллионов тонн ранних зерновых: регионы-лидеры
По состоянию на 1 августа 2025 года, украинские аграрии уже обмолотили 39% площадей (4,42 млн гектаров), отведенных под ранние зерновые и зернобобовые культуры. В общей сложности собрано 15,47 миллиона тонн нового урожая.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики.
Ключевые показатели урожая
- Пшеницы – обмолочено 3 054,2 тыс. га, намолочено – 11 357,8 тыс. тонн;
- Ячмень – обмолочено 1 014,8 тыс. га, намолочено – 3 572,8 тыс. тонн;
- Горох – обмолочено 208,2 тыс. га намолочено – 492,2 тыс. тонн;
- Остальные зерновые и зернобобовые обмолочены на площади 145,5 тыс. га и намолочены 50,4 тыс. тонн.
Регионы-лидеры
Лучшие результаты демонстрируют несколько областей, существенно влияющих на общий показатель:
- Одесская область – обмолочено 1 070,4 тыс. га, намолочено – 3 089,1 тыс. тонн.
- Кировоградская область – обмолочено 462,9 тыс. га, намолочено – 1 927,5 тыс. тонн.
- Полтавская область – обмолочено 344,7 тыс. га, намолочено – 1 519,8 тыс. тонн.
К обмолоту проса приступили аграрии Днепропетровщины и Херсонщины, собранные с площади 1,2 тыс. га и намолочено 83 тонны.
Рапс уже обмолочено на площади 781,9 тыс. га и намолочено 1761,5 тыс. тонн.
Напомним, что цены на пшеницу в Украине за месяц выросли на 8-10%. Причиной является задержка уборки и низкая урожайность. За неделю цены на продовольственную пшеницу с доставкой в порты Черного моря выросли до 220–225 долларов за тонну. На фуражную пшеницу (из-за высокого качества зерна на юге) цены выросли до $215–218 за тонну.