Украинские аграрии уже собрали более 15 миллионов тонн ранних зерновых: регионы-лидеры

По состоянию на 1 августа 2025 года, украинские аграрии уже обмолотили 39% площадей (4,42 млн гектаров), отведенных под ранние зерновые и зернобобовые культуры. В общей сложности собрано 15,47 миллиона тонн нового урожая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики.

Ключевые показатели урожая

Пшеницы – обмолочено 3 054,2 тыс. га, намолочено – 11 357,8 тыс. тонн;

– обмолочено 3 054,2 тыс. га, намолочено – 11 357,8 тыс. тонн; Ячмень – обмолочено 1 014,8 тыс. га, намолочено – 3 572,8 тыс. тонн;

– обмолочено 1 014,8 тыс. га, намолочено – 3 572,8 тыс. тонн; Горох – обмолочено 208,2 тыс. га намолочено – 492,2 тыс. тонн;

– обмолочено 208,2 тыс. га намолочено – 492,2 тыс. тонн; Остальные зерновые и зернобобовые обмолочены на площади 145,5 тыс. га и намолочены 50,4 тыс. тонн.

Регионы-лидеры

Лучшие результаты демонстрируют несколько областей, существенно влияющих на общий показатель:

Одесская область – обмолочено 1 070,4 тыс. га, намолочено – 3 089,1 тыс. тонн.

– обмолочено 1 070,4 тыс. га, намолочено – 3 089,1 тыс. тонн. Кировоградская область – обмолочено 462,9 тыс. га, намолочено – 1 927,5 тыс. тонн.

– обмолочено 462,9 тыс. га, намолочено – 1 927,5 тыс. тонн. Полтавская область – обмолочено 344,7 тыс. га, намолочено – 1 519,8 тыс. тонн.

К обмолоту проса приступили аграрии Днепропетровщины и Херсонщины, собранные с площади 1,2 тыс. га и намолочено 83 тонны.

Рапс уже обмолочено на площади 781,9 тыс. га и намолочено 1761,5 тыс. тонн.

Напомним, что цены на пшеницу в Украине за месяц выросли на 8-10%. Причиной является задержка уборки и низкая урожайность. За неделю цены на продовольственную пшеницу с доставкой в порты Черного моря выросли до 220–225 долларов за тонну. На фуражную пшеницу (из-за высокого качества зерна на юге) цены выросли до $215–218 за тонну.