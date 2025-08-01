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Українські аграрії вже зібрали понад 15 мільйонів тонн ранніх зернових: регіони-лідери
Станом на 1 серпня 2025 року українські аграрії вже обмолотили 39% площ (4,42 млн гектарів), відведених під ранні зернові та зернобобові культури. Загалом зібрано 15,47 мільйона тонн нового врожаю.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.
Ключові показники врожаю
- Пшениці – обмолочено 3 054,2 тис. га, намолочено – 11 357,8 тис. тонн;
- Ячмінь – обмолочено 1 014,8 тис. га, намолочено – 3 572,8 тис. тонн;
- Горох – обмолочено 208,2 тис. га намолочено – 492,2 тис. тонн;
- Інші зернові та зернобобові обмолочено на площі 145,5 тис. га і намолочено 50,4 тис. тонн.
Лідери жнив
Найкращі результати демонструють кілька областей, які суттєво впливають на загальний показник:
- Одеська область – обмолочено 1 070,4 тис. га, намолочено – 3 089,1 тис. тонн;
- Кіровоградська область – обмолочено 462,9 тис. га, намолочено – 1 927,5 тис. тонн.
- Полтавська область – обмолочено 344,7 тис. га, намолочено – 1 519,8 тис. тонн.
До обмолоту проса приступили аграрії Дніпропетровщини та Херсонщини, якого зібрано з площі 1,2 тис. га та намолочено 83 тонни.
Ріпаку вже обмолочено на площі 781,9 тис. га і намолочено 1 761,5 тис. тонн.
Нагадаємо, що ціни на пшеницю в Україні за місяць виросли на 8-10%. Причиною є затримка збирання та низька врожайність. За тиждень ціни на продовольчу пшеницю з доставкою до портів Чорного моря виросли до 220–225 доларів за тонну. На фуражну пшеницю (через високу якість зерна на півдні) ціни зросли до $215–218 за тонну.