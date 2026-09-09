Украинские дроны атаковали терминал с мазутом в крупнейшем порту России

Украинские дроны в ночь на 9 сентября атаковали Новороссийск в Краснодарском крае России, где находится крупнейший морской порт РФ. В результате обстрела загорелся мазутный терминал.

Об этом сообщает Dilo .

«Известно о попадании обломков беспилотников на территории предприятий и вблизи жилого дома. По предварительной информации, пострадавших нет», - написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как пишет Astra со ссылкой на кадры очевидцев, целью атаки стал входящий в состав морского торгового порта Новороссийский терминал. Он специализируется на приеме, хранении и отгрузке мазута с железнодорожного транспорта на морские суда, а его пропускная способность составляет около 4 млн. тонн в год.

По данным украинского мониторингового канала Dnipro Osint, в результате атаки был поврежден как минимум один резервуар с топливом. Согласно видеозаписям местных жителей, на территории терминала вспыхнул сильный пожар.

В августе Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили удары по морскому порту в Новороссийске. Через него проходит до трети всего российского экспорта зерна, а также поставляется нефть на мировые рынки.

После атаки на Новороссийск 15 августа, по данным источников Reuters, поставки нефти через терминал на время прекращались.

Напомним, Россия в первой половине августа экспортировала через западные порты около 2,3 млн баррелей нефти в сутки — на 15% меньше запланированного объема. Основной причиной стали перебои в Новороссийске, где отгрузки упали примерно вдвое по сравнению с июнем-июлем.