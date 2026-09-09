Українські дрони атакували термінал з мазутом у найбільшому порту Росії

Українські дрони в ніч проти 9 вересня атакували Новоросійськ в Краснодарському краї Росії, де знаходиться найбільший морський порт РФ. Внаслідок обстрілу зайнявся мазутний термінал.

Про це повідомляє Dilo.

«Відомо про потрапляння уламків безпілотників на території підприємств та поблизу житлового будинку. За попередньою інформацією, постраждалих немає», — написав мер Новоросійська Андрій Кравченко.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як пише Astra із посиланням на кадри очевидців, ціллю атаки став Новоросійський термінал, що входить до складу морського торговельного порту. Він спеціалізується на прийомі, зберіганні та відвантаженні мазуту із залізничного транспорту на морські судна, а його пропускна спроможність становить близько 4 млн тонн на рік.

За даними українського моніторингового каналу Dnipro Osint, в результаті атаки було пошкоджено як мінімум один резервуар з паливом. Згідно з відеозаписами місцевих жителів, на території терміналу спалахнула сильна пожежа.

У серпні Збройні сили України (ЗСУ) посилили удари по морському порту в Новоросійську. Через нього проходить до третини всього російського експорту зерна, а також поставляється нафта на світові ринки.

Після атаки на Новоросійськ 15 серпня, за даними джерел Reuters, постачання нафти через термінал на якийсь час припинялися.

Нагадаємо, Росія у першій половині серпня експортувала через західні порти близько 2,3 млн барелів нафти на добу — на 15% менше від запланованого обсягу. Основною причиною стали перебої в Новоросійську, де відвантаження впали приблизно вдвічі порівняно з червнем-липнем.