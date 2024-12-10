Украинские фермеры смогут приобрести немецкую сельхозтехнику через ПриватБанк

ПриватБанк совместно с компанией CLAAS, ведущим производителем высокотехнологичной сельхозтехники, объединяют усилия по оказанию высококачественного обслуживания в финансировании всей товарной линейки бренда CLAAS у официальных дилеров в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что украинский агробизнес и фермеры теперь могут обновлять собственный парк агротехникой ведущей мировой компании CLAAS на партнерских условиях финансирования ПриватБанком.

Партнерская программа финансирования техники CLAAS обеспечит сторонникам немецкого бренда доступ ко всем существующим государственным программам поддержки агросектора и фермерских хозяйств.

Сообщается, что заявку на оформление финансирования можно будет оформить как онлайн, так и через разветвленную филиальную сеть банка и получить решение сроком до 5 дней. Подать заявку на оформление можно также на сайте.

“Аграрный рынок сейчас является приоритетным для нашей экономики и одним из главных направлений финансирования банком, поэтому наше партнерство с CLAAS очень важно для аграриев как возможность пользоваться передовой техникой для повышения эффективности бизнеса, — отметил член правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев.

СПРАВКА:

Немецкая компания CLAAS является ведущим мировым производителем сельскохозяйственной техники. Основанная более 100 лет назад, CLAAS производит зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы разной мощности, кормоуборочную прицепную технику, пресс-подборщики и телескопические погрузчики.

CLAAS работает в Украине с 1992 года.

Напомним, в Украине действует правительственная программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства, за покупку которой аграрии могут получить компенсацию 25% от ее стоимости. В настоящее время в программу входят 11 878 единиц техники от 138 украинских предприятий. Программа помогает аграриям обновлять парк техники на выгодных условиях, а отрасль украинского машиностроения получает дополнительный стимул для развития.