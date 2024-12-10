Українські фермери зможуть придбати німецьку сільгосптехніку через ПриватБанк

ПриватБанк спільно з компанією CLAAS, провідним виробником високотехнологічної сільгосптехніки, об’єднують зусилля для надання високоякісного обслуговування у фінансуванні всієї товарної лінійки бренду CLAAS у офіційних дилерів в Україні.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що український агробізнес та фермери відтепер мають можливість оновлювати власний парк агротехнікою провідної світової компанії CLAAS на партнерських умовах фінансування ПриватБанком.

Партнерська програма фінансування техніки CLAAS забезпечить прихильникам німецького бренду доступ до всіх наявних державних програм підтримки агросектору та фермерських господарств.

Повідомляється, що заявку на оформлення фінансування можна буде оформити як онлайн, так і через розгалужену мережу філій банку та отримати рішення терміном до 5 днів. Подати заявку на оформлення можна також на сайті.

“Аграрний ринок зараз є пріоритетним для нашої економіки та одним з головних напрямків фінансування банком, тому наше партнерство з CLAAS є дуже важливим для аграріїв як можливість користуватися передовою технікою для підвищення ефективності бізнесу, - відзначив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв.

ДОВІДКА:

Німецька компанія CLAAS є провідним світовим виробником сільськогосподарської техніки. Заснована понад 100 років тому, CLAAS виробляє зернозбиральні та кормозбиральні комбайни, трактори різної потужності, кормозбиральну причіпну техніку, прес-підбирачі та телескопічні навантажувачі.

В Україні CLAAS працює з 1992 року.

Нагадаємо, в Україні діє урядова програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва, за придбання якої аграрії можуть отримати компенсацію 25% від її вартості. Наразі до програми входять 11 878 одиниць техніки від 138 українських підприємств. Програма допомагає аграріям оновлювати парк техніки на вигідних умовах, а галузь українського машинобудування отримує додатковий стимул для розвитку.