Украинские прицепы почти полностью вытеснили импорт, а легковушки — всего на 3%: что показал август

В августе почти все новые прицепы и 88% автобусов, зарегистрированных в Украине, были изготовлены или переоборудованы внутри страны. В то же время, среди новых легковушек доля такой техники составляла лишь 2,9%, что показывает существенную разницу в уровне локального производства между сегментами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Всего в августе впервые зарегистрировали 2484 новых транспортных средств, которые в документах указаны как изготовленные или переоборудованные в Украине. Это на 2,4% меньше, чем в июле и на 0,5% меньше по сравнению с августом прошлого года.

При этом эта категория не означает исключительно полного цикла производства в Украине. В нее также могут входить транспортные средства, созданные путем переоборудования или дооборудования импортных шасси кузовами, надстройками или другим оборудованием.

Прицепы формируют более 80% сегмента

Основу украинской категории составляли прицепы - 2020 единиц, или 81,3% всех регистраций.

Они практически полностью сформировали рынок новых прицепов: из 2038 зарегистрированных в августе 2020 были изготовлены или переоборудованы в Украине. Это 99,1%.

Среди автобусов доля составила 87,5% - 119 из 136 новых машин.

В полуприцепах на украинскую категорию пришлось 38,3% регистраций, в грузовиках - 15,1%.

Наименьшая доля была среди легковушек: всего 140 из 4 794 новых автомобилей, или 2,9%.

Автобусы и полуприцепы пошли против всеобщего спада

Хотя общее количество регистраций за месяц несколько уменьшилось, отдельные сегменты показали рост.

По сравнению с июлем количество автобусов увеличилось на 71 единицу, полуприцепов - на 32. В то же время прицепов зарегистрировали на 105 меньше, грузовиков - на 57, легковушек - на два.

Таким образом, рост автобусов и полуприцепов компенсировал значительную часть падения других категорий.

Среди прицепной техники больше всего регистраций получили ПГ - 487, "Палич" - 263, АМС - 210, "Днепр" - 173 и Ursagroup - 165. Итого на них пришлось более половины всех транспортных средств украинской категории.

Среди легковушек лидировала Škoda Karoq с 77 регистрациями, среди автобусов - ЗАЗ A08 I-VAN из 42.

Напомним, в целом в августе рынок новых легковых автомобилей сократился на 7,6% по сравнению с июлем и на 30,9% в годовом исчислении — до 4 794 автомобилей. Из них только 140 машин были зарегистрированы как изготовленные или переоборудованные в Украине.



