Українські причепи майже повністю витіснили імпорт, а легковики — лише на 3%: що показав серпень

У серпні майже всі нові причепи та 88% автобусів, зареєстрованих в Україні, були виготовлені або переобладнані всередині країни. Водночас серед нових легковиків частка такої техніки становила лише 2,9%, що показує суттєву різницю в рівні локального виробництва між сегментами.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Загалом у серпні вперше зареєстрували 2 484 нові транспортні засоби, які в документах зазначені як виготовлені або переобладнані в Україні. Це на 2,4% менше, ніж у липні, та на 0,5% менше порівняно із серпнем минулого року.

При цьому ця категорія не означає виключно повний цикл виробництва в Україні. До неї також можуть входити транспортні засоби, створені шляхом переобладнання або дообладнання імпортних шасі кузовами, надбудовами чи іншим обладнанням.

Причепи формують понад 80% сегмента

Основу української категорії становили причепи — 2 020 одиниць, або 81,3% усіх реєстрацій.

Вони практично повністю сформували ринок нових причепів: із 2 038 зареєстрованих у серпні 2 020 були виготовлені або переобладнані в Україні. Це 99,1%.

Серед автобусів частка становила 87,5% — 119 із 136 нових машин.

У напівпричепах на українську категорію припало 38,3% реєстрацій, у вантажівках — 15,1%.

Найменша частка була серед легковиків: лише 140 із 4 794 нових автомобілів, або 2,9%.

Автобуси й напівпричепи пішли проти загального спаду

Хоча загальна кількість реєстрацій за місяць трохи зменшилася, окремі сегменти показали зростання.

Порівняно з липнем кількість автобусів збільшилася на 71 одиницю, напівпричепів — на 32. Водночас причепів зареєстрували на 105 менше, вантажівок — на 57, легковиків — на два.

Таким чином, зростання автобусів і напівпричепів компенсувало значну частину падіння інших категорій.

Серед причіпної техніки найбільше реєстрацій отримали ПГ — 487, "Палич" — 263, АМС — 210, "Дніпро" — 173 та Ursagroup — 165. Разом на них припало понад половину всіх транспортних засобів української категорії.

Серед легковиків лідирувала Škoda Karoq із 77 реєстраціями, серед автобусів — ЗАЗ A08 I-VAN із 42.

Нагадаємо, загалом у серпні ринок нових легковиків скоротився на 7,6% порівняно з липнем та на 30,9% у річному вимірі — до 4 794 автомобілів. Із них лише 140 машин були зареєстровані як виготовлені або переобладнані в Україні.



