Украинские ракеты получат искусственный интеллект: над технологией уже работают несколько компаний

Несколько украинских оборонных компаний разрабатывают ударные ракеты с использованием искусственного интеллекта. Это расширяет использование технологий автономности, которые уже внедряют украинские производители в беспилотниках и наземных роботизированных системах.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Business Insider.

Украинская государственная оборонная платформа Brave1 подтвердила, что несколько компаний, участвующих в ее инициативах, работают над ракетами с использованием искусственного интеллекта.

До этого украинские разработчики преимущественно интегрировали ИИ в дроны и боевые роботы. Такие технологии используются, в частности, для навигации, выбора целей и выполнения отдельных задач без постоянной связи с оператором.

Интеграция ИИ непосредственно в ударные ракеты является новым направлением украинского оборонного сектора и может стать следующим этапом развития автономных систем вооружения.

В то же время Brave1 не уточнила, какие компании работают над такими ракетами, на каком этапе находятся проекты и когда разработки могут быть готовы к применению.

Напомним, что украинский defence tech уже активно привлекает частный капитал и масштабирует производство новых систем. Ранее Dilo писало о развитии defence tech, где украинские компании переходят от отдельных технологических решений к серийному производству и крупным инвестиционным раундам.