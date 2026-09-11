RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

--0,09

EUR

51,76

--0,23

Готівковий курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,17

51,95

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Українські ракети отримають штучний інтелект: над технологією вже працюють кілька компаній

Українські ракети отримають штучний інтелект
Українські ракети отримають штучний інтелект

Кілька українських оборонних компаній розробляють ударні ракети із застосуванням штучного інтелекту. Це розширює використання технологій автономності, які українські виробники вже впроваджують у безпілотниках і наземних роботизованих системах.

Про це інформує Dilo з посиланням на Business Insider.

Українська державна оборонна платформа Brave1 підтвердила виданню, що кілька компаній, які беруть участь у її ініціативах, працюють над ракетами з використанням штучного інтелекту.

До цього українські розробники переважно інтегрували ШІ у дрони та бойових роботів. Такі технології використовують, зокрема, для навігації, вибору цілей і виконання окремих завдань без постійного зв'язку з оператором.

Інтеграція ШІ безпосередньо в ударні ракети є новим напрямом для українського оборонного сектору та може стати наступним етапом розвитку автономних систем озброєння.

Водночас Brave1 не уточнила, які саме компанії працюють над такими ракетами, на якому етапі перебувають проєкти та коли розробки можуть бути готові до застосування.

Нагадаємо, український defence tech уже активно залучає приватний капітал і масштабує виробництво нових систем. Раніше Dilo писало про розвиток defence tech, де українські компанії переходять від окремих технологічних рішень до серійного виробництва та великих інвестиційних раундів.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності