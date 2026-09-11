Українські ракети отримають штучний інтелект: над технологією вже працюють кілька компаній

Кілька українських оборонних компаній розробляють ударні ракети із застосуванням штучного інтелекту. Це розширює використання технологій автономності, які українські виробники вже впроваджують у безпілотниках і наземних роботизованих системах.

Про це інформує Dilo з посиланням на Business Insider.

Українська державна оборонна платформа Brave1 підтвердила виданню, що кілька компаній, які беруть участь у її ініціативах, працюють над ракетами з використанням штучного інтелекту.

До цього українські розробники переважно інтегрували ШІ у дрони та бойових роботів. Такі технології використовують, зокрема, для навігації, вибору цілей і виконання окремих завдань без постійного зв'язку з оператором.

Інтеграція ШІ безпосередньо в ударні ракети є новим напрямом для українського оборонного сектору та може стати наступним етапом розвитку автономних систем озброєння.

Водночас Brave1 не уточнила, які саме компанії працюють над такими ракетами, на якому етапі перебувають проєкти та коли розробки можуть бути готові до застосування.

Нагадаємо, український defence tech уже активно залучає приватний капітал і масштабує виробництво нових систем. Раніше Dilo писало про розвиток defence tech, де українські компанії переходять від окремих технологічних рішень до серійного виробництва та великих інвестиційних раундів.