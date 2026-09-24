Украинские разработчики протезов смогут получить до 8 млн грн гранта

Украинские команды, разрабатывающие современные протезы и связанные технологии, смогут получить до 8 млн. грн. грантового финансирования. Программа включает бионическое протезирование, системы управления на основе искусственного интеллекта, новые материалы, биопечать и цифровые решения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифры.

Программу "Инновационное протезирование" запустили Украинский фонд стартапов и Brave1.

Финансирование можно привлечь на разработки по пяти направлениям: бионическое протезирование конечностей, инновационные компоненты и материалы, системы управления на основе ИИ, цифровые и сервисные решения, а также биопечать, биоматериалы и регенеративная медицина.

Максимальный размер гранта составляет 8 млн. грн.

Программа должна помочь украинским командам доводить разработки готовых решений, масштабировать производство и уменьшать зависимость от импортных технологий в сфере протезирования.

Напомним, еще в июле 2025 года правительство анонсировало гранты на бионические протезы. Тогда речь шла о поддержке украинских производителей и увеличении количества современных протезов отечественного производства.

Добавим, что украинский стартап Esper Bionics ранее привлек $5 млн на развитие производства бионических протезов, команды и R&D.