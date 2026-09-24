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Українські розробники протезів зможуть отримати до 8 млн грн гранту

Українські розробники протезів зможуть отримати до 8 млн грн гранту
Українські розробники протезів зможуть отримати до 8 млн грн гранту

Українські команди, які розробляють сучасні протези та пов’язані технології, зможуть отримати до 8 млн грн грантового фінансування. Програма охоплює біонічне протезування, системи керування на основі штучного інтелекту, нові матеріали, біодрук та цифрові рішення.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Програму "Інноваційне протезування" запустили Український фонд стартапів і Brave1.

Фінансування можна залучити на розробки у п'яти напрямах: біонічне протезування кінцівок, інноваційні компоненти й матеріали, системи керування на основі ШІ, цифрові та сервісні рішення, а також біодрук, біоматеріали й регенеративна медицина.

Максимальний розмір гранту становить 8 млн грн.

Програма має допомогти українським командам доводити розробки до готових рішень, масштабувати виробництво та зменшувати залежність від імпортних технологій у сфері протезування.

Нагадаємо, ще у липні 2025 року уряд анонсував гранти на біонічні протези. Тоді йшлося про підтримку українських виробників і збільшення кількості сучасних протезів вітчизняного виробництва.

Додамо, український стартап Esper Bionics раніше залучив $5 млн на розвиток виробництва біонічних протезів, команди та R&D.

Автор:
Тетяна Гойденко

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