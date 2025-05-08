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Украинские стартапы будут бороться за €600 000 на Latitude59 в Таллине

стартапы
Девять украинских стартапов представят Украину на Latitude59 в Таллинне

С 21 по 23 мая 2025 года в столице Эстонии, Таллинне, состоится одно из крупнейших технологических событий Северной Европы – конференция Latitude59.

Об этом сообщает Минцифры.

В этом году Украина представит на ней мощную делегацию по девяти инновационных стартапов, среди которых пять проектов в сфере оборонных технологий и четыре гражданские инициативы.

Участие в Latitude59 — шанс для украинских стартапов презентовать свои решения международной аудитории, найти стратегических партнеров, наладить связи с инвесторами, выступить на главной сцене конференции и побороться за главный приз — финансирование в размере 600 тысяч евро. Именно столько в прошлом году получил украинский победитель Beholder.

В состав украинской делегации вошли следующие стартапы.

Сфера оборонных технологий:

  • Kara Dag Technologies – разработки на базе искусственного интеллекта для выявления вражеских дронов и защиты от воздушного наблюдения;
  • Blue Arrow – автономные навигационные системы для БпЛА, работающие без GPS и стабильной связи;
  • HIMERA — уже используемые Силами обороны Украины устойчивые к РЭБ системы связи;
  • Farsight Vision – платформа для анализа и координации действий беспилотников с использованием 3D-моделей и ИИ;
  • Swarmer – ШИ-платформа для управления роями дронов одним оператором.

Гражданские стартапы:

  • Wild.Codes – маркетплейс проверенных IT-специалистов для стартапов;
  • Apixmed — виртуальный медицинский ассистент, формирующий персональный план здоровья на основе генетических и медицинских данных;
  • OptySun – технология очистки технической воды к питьевой в условиях ограниченного доступа;
  • Generect – инструмент для верификации контактных данных клиентов и повышения эффективности продаж и рассылок.

Эти девять стартапов уже прошли отбор и готовятся представить свои решения перед международными венчурными фондами, представителями корпораций и потенциальными партнерами.

Добавим, что в апреле пятнадцать украинских стартапов   на стадиях pre-seed и seed получили гранты от $25 000 до $50 000 в рамках программы финансирования от Украинского фонда стартапов (USF) в партнерстве с Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Автор:
Татьяна Гойденко