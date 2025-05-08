Українські стартапи боротимуться за €600 000 на Latitude59 у Таллінні

З 21 по 23 травня 2025 року у столиці Естонії, Таллінні, відбудеться одна з найбільших технологічних подій Північної Європи — конференція Latitude59.

Про це повідомляє Мінцифри.

Цього року Україна представить на ній потужну делегацію з дев’яти інноваційних стартапів, серед яких — п’ять проєктів у сфері оборонних технологій та чотири цивільні ініціативи.

Участь у Latitude59 — це шанс для українських стартапів презентувати свої рішення міжнародній аудиторії, знайти стратегічних партнерів, налагодити зв’язки з інвесторами, виступити на головній сцені конференції та поборотися за головний приз — фінансування у розмірі 600 тисяч євро. Саме стільки минулого року отримав український переможець Beholder.

До складу української делегації увійшли наступні стартапи.

Сфера оборонних технологій:

Kara Dag Technologies — розробки на базі штучного інтелекту для виявлення ворожих дронів та захисту від повітряного спостереження;

Blue Arrow — автономні навігаційні системи для БпЛА, що працюють без GPS і стабільного зв’язку;

HIMERA — стійкі до РЕБ системи зв’язку, що вже використовуються Силами оборони України;

Farsight Vision — платформа для аналізу та координації дій безпілотників з використанням 3D-моделей та ШІ;

Swarmer — ШІ-платформа для управління роями дронів одним оператором.

Цивільні стартапи:

Wild.Codes — маркетплейс перевірених IT-фахівців для стартапів;

Apixmed — віртуальний медичний асистент, який формує персональний план здоров’я на основі генетичних і медичних даних;

OptySun — технологія очищення технічної води до питної в умовах обмеженого доступу;

Generect — інструмент для верифікації контактних даних клієнтів і підвищення ефективності продажів та розсилок.

Ці дев’ять стартапів уже пройшли відбір і готуються представити свої рішення перед міжнародними венчурними фондами, представниками корпорацій і потенційними партнерами.

Додамо, що в квітні п’ятнадцять українських стартапів на стадіях pre-seed та seed отримали гранти від $25 000 до $50 000 у межах програми фінансування від Українського фонду стартапів (USF) у партнерстві з Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.