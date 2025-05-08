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Українські стартапи боротимуться за €600 000 на Latitude59 у Таллінні
З 21 по 23 травня 2025 року у столиці Естонії, Таллінні, відбудеться одна з найбільших технологічних подій Північної Європи — конференція Latitude59.
Про це повідомляє Мінцифри.
Цього року Україна представить на ній потужну делегацію з дев’яти інноваційних стартапів, серед яких — п’ять проєктів у сфері оборонних технологій та чотири цивільні ініціативи.
Участь у Latitude59 — це шанс для українських стартапів презентувати свої рішення міжнародній аудиторії, знайти стратегічних партнерів, налагодити зв’язки з інвесторами, виступити на головній сцені конференції та поборотися за головний приз — фінансування у розмірі 600 тисяч євро. Саме стільки минулого року отримав український переможець Beholder.
До складу української делегації увійшли наступні стартапи.
Сфера оборонних технологій:
- Kara Dag Technologies — розробки на базі штучного інтелекту для виявлення ворожих дронів та захисту від повітряного спостереження;
- Blue Arrow — автономні навігаційні системи для БпЛА, що працюють без GPS і стабільного зв’язку;
- HIMERA — стійкі до РЕБ системи зв’язку, що вже використовуються Силами оборони України;
- Farsight Vision — платформа для аналізу та координації дій безпілотників з використанням 3D-моделей та ШІ;
- Swarmer — ШІ-платформа для управління роями дронів одним оператором.
Цивільні стартапи:
- Wild.Codes — маркетплейс перевірених IT-фахівців для стартапів;
- Apixmed — віртуальний медичний асистент, який формує персональний план здоров’я на основі генетичних і медичних даних;
- OptySun — технологія очищення технічної води до питної в умовах обмеженого доступу;
- Generect — інструмент для верифікації контактних даних клієнтів і підвищення ефективності продажів та розсилок.
Ці дев’ять стартапів уже пройшли відбір і готуються представити свої рішення перед міжнародними венчурними фондами, представниками корпорацій і потенційними партнерами.
Додамо, що в квітні п’ятнадцять українських стартапів на стадіях pre-seed та seed отримали гранти від $25 000 до $50 000 у межах програми фінансування від Українського фонду стартапів (USF) у партнерстві з Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.