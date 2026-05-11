Украинские стартапы представят свои разработки на конкурсе в Таллинне

В Таллине 20-22 мая состоится Latitude59, одна из ведущих технологических конференций Северной Европы и ключевое событие стартап-индустрии региона.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Ежегодно мероприятие объединяет более 3000 участников из более чем 60 стран, среди которых инвесторы, основатели компаний, представители венчурных фондов, технологических бизнесов и глобального инновационного сообщества.

Украинские стартапы традиционно участвуют в Latitude59 и используют платформу для выхода на международные рынки. Команды Украины регулярно попадают в списки лучших участников конференции и получают интерес со стороны инвесторов из Европы и США.

В этом году Украина будет представлена делегацией из девяти стартапов, отобранных Украинским фондом стартапов совместно с партнерами. В состав вошли b2beings LLC, DigitalBPM, DopplerForge, Synteza AI, ThreatBreaker, Unpitch, USPACY, Vignette ID и Wroom Wroom.

Во время конференции украинские команды будут представлять свои продукты на национальном стенде, будут участвовать в питчинг-сессиях для инвесторов из стран Балтии, а также присоединятся к тематическим мероприятиям, направленным на развитие международных партнерств.

Такой формат участия позволяет стартапам получить прямой доступ к венчурному капиталу, протестировать интерес к продуктам на глобальном рынке и расширить сеть контактов для масштабирования бизнеса.

Участие украинской делегации организовано Министерством цифровой трансформации Украины, Украинским фондом стартапов, YEP Accelerator и Mission Possible при поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Отметим, что украинская технологическая экосистема продолжает интеграцию в глобальный рынок. В этом году восемь стартапов отобрано для участия в одной из крупнейших тех-конференций мира – Viva Technology 2026, которая пройдет 17-20 июня в Париже.