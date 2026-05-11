Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,81

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські стартапи представлять свої розробки на конкурсі у Таллінні

Українські стартапи представлять свої розробки на конкурсі у Таллінні
Українські стартапи представлять свої розробки на конкурсі у Таллінні

У Таллінні 20–22 травня відбудеться Latitude59, одна з провідних технологічних конференцій Північної Європи та ключова подія стартап-індустрії регіону. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Щороку захід об’єднує понад 3000 учасників із більш ніж 60 країн, серед яких інвестори, засновники компаній, представники венчурних фондів, технологічних бізнесів та глобальної інноваційної спільноти.

Українські стартапи традиційно беруть участь у Latitude59 та використовують платформу для виходу на міжнародні ринки. Команди з України регулярно потрапляють до списків найкращих учасників конференції та отримують інтерес з боку інвесторів із Європи та США.

Цього року Україна буде представлена делегацією з дев’яти стартапів, яких відібрали Український фонд стартапів спільно з партнерами. До складу увійшли b2beings LLC, DigitalBPM, DopplerForge, Synteza AI, ThreatBreaker, Unpitch, USPACY, Vignette ID та Wroom Wroom.

Під час конференції українські команди презентуватимуть свої продукти на національному стенді, братимуть участь у пітчинг-сесіях для інвесторів із країн Балтії, а також долучаться до тематичних заходів, спрямованих на розвиток міжнародних партнерств.

Такий формат участі дає можливість стартапам отримати прямий доступ до венчурного капіталу, протестувати інтерес до продуктів на глобальному ринку та розширити мережу контактів для масштабування бізнесу.

Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, YEP Accelerator та Mission Possible за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Зауважимо, українська технологічна екосистема продовжує інтеграцію у глобальний ринок. Цього року вісім стартапів відібрано для участі у одній з найбільших тех-конференцій світу — Viva Technology 2026, яка пройде 17-20 червня у Парижі.

Автор:
Тетяна Гойденко