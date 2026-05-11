Українські стартапи представлять свої розробки на конкурсі у Таллінні

У Таллінні 20–22 травня відбудеться Latitude59, одна з провідних технологічних конференцій Північної Європи та ключова подія стартап-індустрії регіону.

Щороку захід об’єднує понад 3000 учасників із більш ніж 60 країн, серед яких інвестори, засновники компаній, представники венчурних фондів, технологічних бізнесів та глобальної інноваційної спільноти.

Українські стартапи традиційно беруть участь у Latitude59 та використовують платформу для виходу на міжнародні ринки. Команди з України регулярно потрапляють до списків найкращих учасників конференції та отримують інтерес з боку інвесторів із Європи та США.

Цього року Україна буде представлена делегацією з дев’яти стартапів, яких відібрали Український фонд стартапів спільно з партнерами. До складу увійшли b2beings LLC, DigitalBPM, DopplerForge, Synteza AI, ThreatBreaker, Unpitch, USPACY, Vignette ID та Wroom Wroom.

Під час конференції українські команди презентуватимуть свої продукти на національному стенді, братимуть участь у пітчинг-сесіях для інвесторів із країн Балтії, а також долучаться до тематичних заходів, спрямованих на розвиток міжнародних партнерств.

Такий формат участі дає можливість стартапам отримати прямий доступ до венчурного капіталу, протестувати інтерес до продуктів на глобальному ринку та розширити мережу контактів для масштабування бізнесу.

Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, YEP Accelerator та Mission Possible за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Зауважимо, українська технологічна екосистема продовжує інтеграцію у глобальний ринок. Цього року вісім стартапів відібрано для участі у одній з найбільших тех-конференцій світу — Viva Technology 2026, яка пройде 17-20 червня у Парижі.