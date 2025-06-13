Украинские стартапы заключили сделки на миллионы долларов на Web Summit Vancouver 2025

С 27 по 30 мая в Ванкувере состоялась одна из ведущих мировых технологических конференций — Web Summit Vancouver 2025, собравшая более 15 тысяч участников, более тысячи стартапов и около 700 инвесторов из разных стран.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Среди участников — украинская делегация, в которую вошли семь перспективных стартапов: ABLE Platform, FluxHR, Funely AI, EVE.CALLS, IONI, SOLU.la и VanOnGo.

Участники представили свои проекты, проводили переговоры с потенциальными партнерами и инвесторами, обсуждали выход на новые рынки и получали прямую обратную связь от клиентов.

Среди основных результатов:

ABLE Platform и FluxHR достигли предварительных договоренностей об инвестициях на сумму 1 миллион долларов. Соглашение прорабатывается с пятью ключевыми инвесторами, включая два ведущих венчурных фонда из США и Канады;

Funely AI провели переговоры по привлечению $500 000 финансирования;

Остальные стартапы получили новые контакты, заинтересованность партнеров и инвесторов и провели десятки встреч.

Представление Украины на Web Summit организовали Министерство цифровой трансформации Украины и Украинский фонд стартапов при поддержке UMAEF (Russian Modern Art and Education Fund).

Напомним, в Украине также начался прием заявок на новый проект PERSH1, объединяющий талантливых инноваторов со всей страны. Амбициозные креаторы и генераторы идей смогут войти в сообщество топовых предпринимателей и сделать первый шаг к запуску собственного стартапа.