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Українські стартапи уклали угоди на мільйони доларів на Web Summit Vancouver 2025

стартапи
Українські стартапи залучили $1,5 млн на Web Summit Vancouver 2025 / Мінцифри

З 27 по 30 травня у Ванкувері відбулася одна з провідних світових технологічних конференцій — Web Summit Vancouver 2025, яка зібрала понад 15 тисяч учасників, понад тисячу стартапів і близько 700 інвесторів з різних країн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Серед учасників — українська делегація, до складу якої увійшли сім перспективних стартапів: ABLE Platform, FluxHR, Funely AI, EVE.CALLS, IONI, SOLU.la та VanOnGo.

Учасники презентували свої проєкти, проводили переговори з потенційними партнерами та інвесторами, обговорювали вихід на нові ринки та отримували прямий зворотний зв’язок від клієнтів.

Серед основних результатів:

  • ABLE Platform та FluxHR досягли попередніх домовленостей про інвестиції на суму 1 мільйон доларів. Угода опрацьовується із п’ятьма ключовими інвесторами, включно з двома провідними венчурними фондами зі США та Канади;
  • Funely AI провели переговори щодо залучення $500 000 фінансування;
  • Інші стартапи отримали нові контакти, зацікавленість партнерів та інвесторів і провели десятки зустрічей.

Представлення України на Web Summit організували Міністерство цифрової трансформації України та Український фонд стартапів за підтримки UMAEF (Ukrainian Modern Art and Education Fund).

Нагадаємо, в Україні також розпочався прийом заявок на новий проєкт PERSH1, який об’єднає талановитих інноваторів з усієї країни. Амбітні креатори та генератори ідей зможуть увійти до спільноти топових підприємців і зробити перший крок до запуску власного стартапу. 

Автор:
Тетяна Гойденко