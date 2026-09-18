Украинские военные впервые протестовали дистанционно управляемые багги: какой результат

В Украине впервые провели закрытые испытания багги с дистанционным управлением. В тестах приняли участие военнослужащие "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Минобороны.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Что проверяли

Военные самостоятельно руководили техникой и сразу передавали производителям замечания по ее конструкции. В ходе испытаний оценивали характеристики, важные для использования баги на фронте.

По результатам тестов производители уже дорабатывают свои разработки. Далее планируется опробовать другие доступные украинские модели.

Баги без водителя

Дистанционно управляемая техника позволяет выполнять задачи без военного непосредственно в машине. В Минобороны отмечают, что это должно снизить риски для военнослужащих.

Силы обороны Украины уже используют иностранные багги. Параллельно в Украине создают рынок собственных дистанционно управляемых машин.

Более половины украинских разработок в этом направлении уже получили гранты от кластера оборонных инноваций Brave1.

Напомним, украинских военных на передовой все чаще заменяют наземные роботизированные комплексы. С начала 2026 г. количество миссий НРК возросло в 3,3 раза. В августе работы выполнили более 25 000 задач, подвозя боеприпасы и эвакуируя раненых из самых опасных участков.