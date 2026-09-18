Українські військові вперше протестували дистанційно керовані багі: який результат

В Україні вперше провели закриті випробування багі з дистанційним керуванням. У тестах взяли участь військовослужбовці "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міноборони.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Що перевіряли

Військові самостійно керували технікою та одразу передавали виробникам зауваження щодо її конструкції. Під час випробувань оцінювали характеристики, важливі для використання багі на фронті.

За результатами тестів виробники вже доопрацьовують свої розробки. Далі планують випробувати інші доступні українські моделі.

Багі без водія

Дистанційно керована техніка дає змогу виконувати завдання без перебування військового безпосередньо в машині. У Міноборони зазначають, що це має зменшити ризики для військовослужбовців.

Як зазначили у міністерстві, Сили оборони України вже використовують іноземні багі. Паралельно в Україні створюють ринок власних дистанційно керованих машин.

Понад половина українських розробок у цьому напрямі вже отримала гранти від кластера оборонних інновацій Brave1.

Нагадаємо, українських військових на передовій усе частіше замінюють наземні роботизовані комплекси. З початку 2026 року кількість місій НРК зросла у 3,3 раза. У серпні роботи виконали понад 25 000 завдань, підвозячи боєприпаси та евакуйовуючи поранених із найнебезпечніших ділянок.