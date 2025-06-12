Украинский автопарк электрокаров быстро обновляется, фавориты изменились

Сегмент электромобилей в Украине остается самым молодым на авторынке, однако его развитие уже демонстрирует четкие тренды и лидеров. На сегодня украинский автопарк насчитывает более 150 тысяч электромобилей (BEV), преимущественно легковых.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка.

При этом 83% из них — это авто с пробегом, импортируемые преимущественно из США, Европы и Китая. Только каждый шестой электромобиль в Украине новый.

Ранее первенство на рынке удерживал Nissan, долго удерживавший лидерство благодаря модели Leaf. Доступная цена, надежность и достаточный запас хода сделали этот автомобиль "народным" электромобилем. Сегодня Leaf составляет почти четверть всего украинского электропарка.

Однако последние два года пальму первенства удерживает Tesla – прежде всего благодаря Model 3 и Model Y. Эти авто завоевали популярность сочетанием технологичности, функционала и уникального стиля.

Третью строчку занял Volkswagen с линейками e-Golf и ID. Следом идут Hyundai и KIA, которые усилили свои позиции благодаря сериям Ioniq, Kona, Niro и "EV-X".

ZEEKR — дебютант рейтинга этого года. Это новый премиальный бренд китайского концерна Geely. В Украине больше регистрируют кроссоверы ZEEKR 001 и ZEEKR X, которые привлекают сочетанием дизайна, мощности и конкурентной цены.

Из Топ-10 выпали Ford, BMW и Mercedes-Benz. Они сохраняют присутствие на рынке, но не выдерживают конкуренцию в сегменте массового электротранспорта. Если бы рейтинг охватывал больше позиций, среди следующих были Mercedes-Benz, BMW, Honda, Ford, Jaguar, Opel, Peugeot, Porsche, Polestar и Volvo.

Минимальные шансы на возвращение к лидерам имеют Toyota, Smart, Fiat и BIO Auto — по крайней мере, пока не появятся новые серийные модели. А вот Chevrolet остался в десятке благодаря снижению цен на Bolt EV.

Рынок электромобилей в Украине еще формируется, но уже сейчас видно, что спрос растет, конкуренция накаляется, а производители со всего мира внимательно следят за изменениями. Аналитики прогнозируют, что существенных перестановок в лидерах в ближайшее время не будет, однако новые игроки уже подходят к старту.

В январе 2025 года в Украину было импортировано 6013 легковых. электромобили (BEV). Это на 12% больше, чем годом ранее. В феврале украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к февралю прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%.