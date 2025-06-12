Український автопарк електрокарів стрімко оновлюється, фаворити змінилися

Сегмент електромобілів в Україні залишається наймолодшим на авторинку, однак його розвиток уже демонструє чіткі тренди та лідерів. Станом на сьогодні український автопарк нараховує понад 150 тисяч електромобілів (BEV), переважно легкових.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

При цьому 83% з них — це авто з пробігом, імпортовані переважно зі США, Європи та Китаю. Лише кожен шостий електромобіль в Україні є новим.

Раніше першість на ринку утримував Nissan, який довго утримував лідерство завдяки моделі Leaf. Доступна ціна, надійність та достатній запас ходу зробили цей автомобіль "народним" електромобілем. Сьогодні Leaf становить майже чверть усього українського електропарку.

Проте останні два роки пальму першості утримує Tesla — передусім завдяки Model 3 і Model Y. Ці авто завоювали популярність поєднанням технологічності, функціоналу та унікального стилю.

Третю сходинку посів Volkswagen із лінійками e-Golf та ID. Слідом ідуть Hyundai та KIA, які посилили свої позиції завдяки серіям Ioniq, Kona, Niro та "EV-X". Також у десятку потрапили Chevrolet, Renault, Audi, ZEEKR та Mazda.

ZEEKR — дебютант цьогорічного рейтингу. Це новий преміальний бренд китайського концерну Geely. В Україні найбільше реєструють кросовери ZEEKR 001 і ZEEKR X, які приваблюють поєднанням дизайну, потужності та конкурентної ціни.

Натомість з Топ-10 випали Ford, BMW та Mercedes-Benz. Вони зберігають присутність на ринку, але не витримують конкуренції в сегменті масового електротранспорту. Якби рейтинг охоплював більше позицій, серед наступних були б Mercedes-Benz, BMW, Honda, Ford, Jaguar, Opel, Peugeot, Porsche, Polestar та Volvo.

Мінімальні шанси на повернення до лідерів мають Toyota, Smart, Fiat і BIO Auto — принаймні доти, доки не з'являться нові серійні моделі. А от Chevrolet лишився у десятці лише завдяки зниженню цін на Bolt EV.

Ринок електромобілів в Україні ще формується, але вже зараз видно, що попит зростає, конкуренція загострюється, а виробники з усього світу уважно стежать за змінами. Аналітики прогнозують, що суттєвих перестановок у лідерах найближчим часом не буде, однак нові гравці вже підходять до старту.

Додамо, у січні 2025 року в Україну було імпортовано 6013 легкових електромобілів (BEV). Це на 12% більше, ніж роком раніше. У лютому український автопарк поповнили 4488 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%.