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Украинский бизнес образовал более 592 тыс. тонн опасных отходов в 2024 году — YouControl

отходы
Бизнес образовал более полумиллиона тонн токсичных отходов / Depositphotos

В 2024 году украинский бизнес сгенерировал более 592 тысяч тонн опасных отходов. Крупнейшими источниками токсичных остатков стали нерудная промышленность, медицинские учреждения и агросекторы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику YouControl, проведенную на основе данных Министерства защиты окружающей среды.

Запорожская область — лидер опасных отходов

Запорожская область возглавила рейтинг по объему опасных отходов – 184 тыс. тонн или более 31% общенационального объема. Это обусловлено концентрацией металлургических, химических и энергетических предприятий, продуцирующих наиболее токсичные остатки производства — шламы, реагенты, отходы I-II классов опасности.

Другие регионы с высокой нагрузкой:

  • м. Киев — 61 тыс. тонн;
  • Львовская область - 53,8 тыс. тонн;
  • Днепропетровская область - 52 тыс. тонн;
  • Волынская область - 37,1 тыс. тонн.
Фото 2 — Украинский бизнес образовал более 592 тыс. тонн опасных отходов в 2024 году — YouControl

Для Львовщины и Волыни эти показатели связаны с развитием угольной отрасли, переработки и производства вторсырья, что также образует значительные объемы токсичных веществ.

Меньше всего отходов в оккупированных регионах: Донецкая область — 39 тонн, Херсонская область — 11 тонн, Луганская область — 7 тонн.

Такие низкие цифры объясняются военными действиями, временной оккупацией и потерей контроля над территориями, что делает невозможным достоверное ведение статистики.

Топ отраслей-загрязнителей

  1. Нерудная промышленность 201 тыс. тонн (34%). Самый большой образователь токсических отходов. Источники: карьеры, предприятия по обработке минералов, щебня, глины. Типичные отходы – тяжелые металлы, абразивы, реагенты.
  2. Медицинские учреждения 80,7 тыс. тонн. После пандемии и в условиях войны объемы значительно выросли. Типичные отходы: биологические остатки, отработанные медикаменты, ампулы, инфекционные материалы.
  3. Аграрный сектор 65,4 тыс. тонн. Источники: пестициды, гербициды, отходы животноводства, ветеринарные препараты. Несмотря на "экологический" имидж, агросектор влечет за собой значительную химическую нагрузку.
  4. Другие секторальные источники : пищевая, угольная, металлургическая промышленность, водоснабжение, электроника – от 25 до 40 тыс. тонн. В отходах часто содержатся кадмий, мышьяк, свинец.
Фото 3 — Украинский бизнес образовал более 592 тыс. тонн опасных отходов в 2024 году — YouControl

В YouControl отмечают, что неравномерное распределение токсичных отходов требует зонирования рисков и пересмотра государственной экополитики. Часто реальная ситуация с экологическими рисками недостаточно прозрачна или отражена фрагментарно.

Для внедрения эффективных ESG-стратегий (Environmental, Social, Governance) необходима прозрачная система учета, полноценная инвентаризация токсичных веществ и модернизация производственных процессов с учетом экологических стандартов.

Напомним, до 1 сентября 2025 года предприятия, занимающиеся обработкой опасных отходов, смогут работать по упрощенной процедуре получения разрешений. Это решение принял Кабинет Министров Украины, чтобы предотвратить кризис в сфере управления опасными отходами.

Автор:
Татьяна Гойденко