"Укрпочта" до ноября установит еще 32 почтомата и увеличит количество ячеек

"Укрпочта" до 1 ноября планирует установить еще 32 внутренних почтомата и увеличить количество ячеек в 38 отделениях. Компания расширяет сеть из-за роста спроса на самостоятельное получение посылок.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе компании.

После установки 601 устройства " Укрпочта" решила добавить новые почтоматы и увеличить емкость уже имеющихся. По данным компании, почти 8 из 10 отправлений клиенты получают самостоятельно без помощи оператора.

Как увеличат емкость почтоматов

В некоторых отделениях к имеющимся устройствам будут добавлены модули с ячейками. Например, почтомат на 33 ячейки после расширения будет иметь 67. Это позволит выдавать больше посылок без установки отдельного устройства.

Больше внутренних почтоматов работает в следующих регионах:

Киевском - 159;

Львовском - 68;

Днепропетровском - 67;

Одесском - 42;

Харьковском - 40.

Чтобы забрать посылку , необходимо ввести код из SMS. Устанавливать мобильное приложение не обязательно. Внутренние почтоматы расположены в отделениях и доступны по их графику работы. Самостоятельное получение доступно для предварительно оплаченных отправлений.

Отдельно компания развивает сеть внешних почтоматов, которыми можно пользоваться вне зависимости от графика работы отделений. До конца года Укрпочта планирует увеличить их количество до 1000.

Напомним, по состоянию на начало сентября "Укрпочта" установила 506 внутренних почтаматов в 21 регионе Украины.