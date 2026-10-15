"Укрпошта" до листопада встановить ще 32 поштомати та збільшить кількість комірок

“Укрпошта” до 1 листопада планує встановити ще 32 внутрішні поштомати та збільшити кількість комірок у 38 відділеннях. Компанія розширює мережу через зростання попиту на самостійне отримання посилок.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Після встановлення 601 пристрою "Укрпошта" вирішила додати нові поштомати та збільшити місткість уже наявних. За даними компанії, майже 8 із 10 відправлень клієнти отримують самостійно, без допомоги оператора.

Як збільшать місткість поштоматів

У деяких відділеннях до наявних пристроїв додадуть модулі з комірками. Наприклад, поштомат на 33 комірки після розширення матиме 67. Це дозволить видавати більше посилок без встановлення окремого пристрою.

Найбільше внутрішніх поштоматів працює в наступних регіонах:

Київськом — 159;

Львівському — 68;

Дніпропетровському — 67;

Одеському — 42;

Харківському — 40.

Щоб забрати посилку, клієнту потрібно ввести код із SMS. Встановлювати мобільний застосунок не обов’язково. Внутрішні поштомати розташовані у відділеннях і доступні за їхнім графіком роботи. Самостійне отримання доступне для попередньо оплачених відправлень.

Окремо компанія розвиває мережу зовнішніх поштоматів, якими можна користуватися незалежно від графіка роботи відділень. До кінця року Укрпошта планує збільшити їхню кількість до 1000.

Нагадаємо, станом на початок вересня "Укрпошта" встановила 506 внутрішніх поштоматів у 21 регіоні України.