Український бiзнес утворив понад 592 тис. тонн небезпечних вiдходiв у 2024 роцi - YouControl

У 2024 році український бізнес згенерував понад 592 тисячі тонн небезпечних відходів. Найбільшими джерелами токсичних залишків стали нерудна промисловість, медичні заклади та агросектор.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітику YouControl, проведену на основі даних Міністерства захисту довкілля.

Запорiзька область — лідер небезпечних вiдходiв

Запорiзька область очолила рейтинг за обсягом небезпечних вiдходiв — 184 тис. тонн, або понад 31% загальнонацiонального обсягу. Це зумовлено концентрацiєю металургiйних, хiмiчних та енергетичних пiдприємств, що продукують найбiльш токсичнi залишки виробництва — шлами, реагенти, вiдходи I-II класiв небезпеки.

Іншi регiони з високим навантаженням:

м. Київ — 61 тис. тонн;

Львiвська область — 53,8 тис. тонн;

Днiпропетровська область — 52 тис. тонн;

Волинська область — 37,1 тис. тонн.

Для Львiвщини та Волинi цi показники пов’язанi з розвитком вугiльної галузi, переробки та виробництва вторинної сировини, що також утворює значнi обсяги токсичних речовин.

Найменше відходiв у окупованих регiонах: Донецька область — 39 тонн, Херсонська область — 11 тонн, Луганська область — 7 тонн.

Такi низькi цифри пояснюються вiйськовими дiями, тимчасовою окупацiєю i втратою контролю над територiями, що унеможливлює достовiрне ведення статистики.

Топ галузей-забруднювачiв

Нерудна промисловiсть — 201 тис. тонн (34%). Найбiльший утворювач токсичних вiдходiв. Джерела: кар’єри, пiдприємства з обробки мiнералiв, щебеню, глини. Типовi вiдходи — важкi метали, абразиви, реагенти. Медичнi установи — 80,7 тис. тонн. Пiсля пандемiї та в умовах вiйни обсяги значно зросли. Типовi вiдходи: бiологiчнi залишки, вiдпрацьованi медикаменти, ампули, iнфекцiйнi матерiали. Аграрний сектор — 65,4 тис. тонн. Джерела: пестициди, гербiциди, вiдходи тваринництва, ветеринарнi препарати. Попри "екологiчний" iмiдж, агросектор спричиняє значне хiмiчне навантаження. Iншi секторальнi джерела : харчова, вугiльна, металургiйна промисловiсть, водопостачання, електронiка — вiд 25 до 40 тис. тонн. У вiдходах часто мiстяться кадмiй, миш’як, свинець.

В YouControl зазначають, що нерiвномiрний розподiл токсичних вiдходiв вимагає зонування ризикiв та перегляду державної екополiтики. Часто реальна ситуацiя з екологiчними ризиками є недостатньо прозорою або вiдображена фрагментарно.

Для впровадження ефективних ESG-стратегiй (Environmental, Social, Governance) необхiдна прозора система облiку, повноцiнна iнвентаризацiя токсичних речовин та модернiзацiя виробничих процесiв iз урахуванням екологiчних стандартiв.

Нагадаємо, до 1 вересня 2025 року підприємства, що займаються обробленням небезпечних відходів, зможуть працювати за спрощеною процедурою отримання дозволів. Це рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, щоб запобігти кризі в сфері управління небезпечними відходами.