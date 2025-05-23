Украинский бизнес строит более 1 ГВт генерации, чтобы обезопаситься от блекаутов

Украинские компании построили изначально полномасштабную войну и планируют построить в ближайшие несколько лет 1,06 ГВт генерирующих мощностей, а объем уже вложенных и запланированных инвестиций составляет 28,9 млрд грн. Об этом говорится в исследовании Delo.ua "Энергоавтономный бизнес: ТОП-20 украинских компаний, строящих энергетическую независимость".

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Издание опросило крупные украинские компании и впервые сформировало перечень бизнесов, которые инвестируют в энергетическую автономность, строят собственную генерацию и осваивают энергетический рынок. На основе этого был сформирован список из ТОП-20 украинских бизнесов, активно вкладывающих в это направление.

В первую десятку списка вошли:

1. Метинвест. Компания уже инвестировала и запланировала инвестировать в энергетические проекты 2,245 млрд. грн. Общий объем установленной мощности действующих и запланированных проектов – 178 МВт.

2. ОККО. Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты с учетом запланированных составляет 12,3 млрд грн. Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 158,1 МВт.

3. Укрнефть. Общий объем инвестиций компании в планируемые энергетические проекты составляет 3,7 млрд грн. Общая мощность запланированной генерации – примерно 360 МВт.

4. Эпицентр. Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 5,4 млрд грн. Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 125 МВт.

5. АрселорМиттал Кривой Рог. Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом изучаемых — 1,3 млрд грн. Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 85,8 МВт.

6. Vodafone Украина. Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 330 млн грн.

7. METRO. Общий объем инвестиций компания не разглашает. Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 33 МВт.

8. Новая Почта. Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 450 млн грн. Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 14,1 МВт.

9. WOG. Общий объем инвестиций компании в энергетическую автономность – 172,3 млн грн. Общая мощность резервной генерации – 14 МВт.

10. АТБ. Общий объем инвестиций компании в энергетические проекты, с учетом запланированных – 256,1 млн грн. Общая мощность генерации, включая запланированные объекты, — примерно 12,5 МВт.

Бизнес развивает собственную энергетику после блекаутов

Блэкауты 2024 стали поворотной точкой для украинского бизнеса. Из-за нестабильных поставок электроэнергии компании начали инвестировать в собственную генерацию. Наиболее распространенными решениями стали солнечные электростанции, газопоршневые когенерационные установки и дизельные генераторы.

Вместе с ростом собственной генерации, бизнес и энергосистема столкнулись с рядом проблем. Первая проблема неочевидна: львиная доля новой генерации устанавливалась бизнесом для самообеспечения и не была подключена к энергосистеме. Из-за большого количества генерации, находящейся вне счетчика "Укрэнерго", не может прогнозировать спрос на электроэнергию и соответственно корректно смоделировать развитие энергосистемы.

Другим трендом является цифровизация энергетической инфраструктуры, включая массовое внедрение разумных счетчиков и платформ управления потреблением. Такие решения критически важны для интеграции децентрализованной генерации и реализации механизмов активного потребления, включая net billing и автоматизированное управление нагрузками. К тому же при условии применения динамических цен это позволит бизнес-потребителям экономить на оплате энергоресурсов путем адаптации режимов энергопотребления в течение суток.