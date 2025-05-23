Український бізнес будує понад 1 ГВт генерації, щоб убезпечитись від блекаутів

Українські компанії побудували від початку повномасштабної війни та планують побудувати у найближчі кілька років 1,06 ГВт генеруючих потужностей, а обсяг вже вкладених та запланованих інвестицій складає 28,9 млрд грн. Про це йде мова в дослідженні Delo.ua “Енергоавтономний бізнес: ТОП-20 українських компаній, які будують енергетичну незалежність”.

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Видання опитало великі українські компанії та вперше сформувало перелік бізнесів, які інвестують в енергетичну автономність, будують власну генерацію та освоюють енергетичний ринок. На основі цього був сформований список з ТОП-20 українських бізнесів, які активно вкладають у цей напрямок.

До першої десятки списку увійшли:

1. Метінвест. Компанія вже інвестувала та запланувала інвестувати в енергетичні проєкти 2,245 млрд грн. Загальний обсяг встановленої потужності діючих та запланованих проєктів — 178 МВт.

2. ОККО. Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих складає 12,3 млрд грн. Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 158,1 МВт.

3. Укрнафта. Загальний обсяг інвестицій компанії у заплановані енергетичні проєкти складає 3,7 млрд грн. Загальна потужність запланованої генерації — приблизно 360 МВт.

4. Епіцентр. Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 5,4 млрд грн. Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 125 МВт.

5. АрселорМіттал Кривий Ріг. Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням тих які вивчаються — 1,3 млрд грн. Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 85,8 МВт.

6. Vodafone Україна. Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 330 млн грн. Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 33,6 МВт.

7. METRO. Загальний обсяг інвестицій компанія не розголошує. Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 33 МВт.

8. Нова Пошта. Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 450 млн грн. Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 14,1 МВт.

9. WOG. Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичну автономність — 172,3 млн грн. Загальна потужність резервної генерації — 14 МВт.

10. АТБ. Загальний обсяг інвестицій компанії в енергетичні проєкти, з урахуванням запланованих — 256,1 млн грн. Загальна потужність генерації включно з запланованими об'єктами — приблизно 12,5 МВт.

Бізнес розвиває власну енергетику після блекаутів

Блекаути 2024 року стали поворотною точкою для українського бізнесу. Через нестабільні поставки електроенергії компанії почали інвестувати у власну генерацію. Найпоширенішими рішеннями стали сонячні електростанції, газопоршневі когенераційні установки та дизельні генератори.

Разом зі зростанням власної генерації, бізнес та енергосистема зіштовхнулися з низкою проблем. Перша проблема неочевидна: левова частка нової генерації встановлювалась бізнесом для самозабезпечення та не була під'єднана до енергосистеми. Через велику кількість генерації, що знаходиться поза лічильником "Укренерго" не може прогнозувати попит на електроенергію і відповідно коректно змоделювати розвиток енергосистеми.

Іншим трендом стан цифровізація енергетичної інфраструктури, включно з масовим впровадженням розумних лічильників та платформ управління споживанням. Такі рішення критично важливі для інтеграції децентралізованої генерації та реалізації механізмів активного споживання, включаючи net billing та автоматизоване керування навантаженнями. До того ж за умови застосування динамічних цін, це дозволить бізнес-споживачам економити на оплаті енергоресурсів — шляхом адаптації режимів енергоспоживання впродовж доби.