Украинский бизнес выставил России счет на 386 млрд грн

Более 386 млрд грн ущерба должна возместить Россия украинским компаниям из прифронтовых регионов по решению судов. Самым громким стало дело более чем на 287 млрд грн на Черниговщине. Всего с начала вторжения вынесено 639 решений по возмещению ущерба. В 85% требования компаний удовлетворили полностью.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

РФ заплатит

Аналитики отмечают, что с начала полномасштабного вторжения украинские суды все чаще принимают решение о взыскании убытков из России в пользу бизнеса. Только в прифронтовых областях за это время вынесено 311 решений на общую сумму более 386 млрд. грн. Это половина от общего количества решений по подобным делам в судах.

В 2022 году было принято только 5 таких решений, впрочем, уже за год их количество выросло в десять раз. А за неполный 2025 год суды уже вынесли 124 решения.

Суммы компенсаций

По данным "Опендатабота", вместе с количеством растут и суммы требований. Так, в первый год полномасштабного бизнеса присудили компенсировать лишь 260 млн грн, а уже в 2023 сумма решений судов возросла до почти 77 млрд грн.

Абсолютный пик пришелся на 2024 год - более 297 млрд грн. В этом году сумма решений снизилась до 11 млрд. грн.

Наибольший иск удовлетворил суд Черниговщины

Аналитики сообщают, что больше всего таких дел среди бизнеса из прифронтовых регионов за весь период рассмотрели в Донецкой области — 74 решения. Далее следуют Запорожская (67), Днепропетровская (54), Николаевская (37) и Харьковская (29) области.

Самым громким стало дело Хозяйственного суда Черниговской области, который принял рекордное решение в пользу агропромышленной компании "Магнат". Компании должны возместить 287,89 млрд грн упущенной выгоды по двум международным проектам и расходам на правовую помощь. Это самый удовлетворенный иск за все время полномасштабной войны.

Собственно благодаря этому делу именно Черниговщина с 344,7 млрд грн возглавила рейтинг регионов по общей сумме удовлетворенных исков, значительно опередив другие области. Для сравнения, в Запорожской области общая сумма взысканий составляет 22,9 млрд грн, в Донецкой – 6,36 млрд, в Одесской – 4,68 млрд. грн.

Всего с начала вторжения по Украине вынесено 639 решений по возмещению ущерба. Из них подавляющее большинство — 549 — довольно полностью, еще 87 — частично. Только три иска (0,5%) получили отказ. Самый большой из них касался более 61 млн грн убытков: суд решил, что компания не доказала прямую связь между действиями РФ и потерей активов в Крыму.

Заметим, с 1 января 2026 г. в Украине вводится новый механизм страхования имущества от военных рисков. Программа предусматривает прямую компенсацию убытков для предприятий в регионах прифронтовых и частичную компенсацию страхового платежа для бизнеса по всей стране.