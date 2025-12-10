Український бізнес виставив Росії рахунок на 386 млрд грн: деталі

Понад 386 млрд грн збитків має відшкодувати Росія українським компаніям з прифронтових регіонів за рішенням судів. Найгучнішою стала справа на понад 287 млрд грн на Чернігівщині. Загалом від початку вторгнення винесено 639 рішень щодо відшкодування збитків. У 85% вимоги компаній задовольнили повністю.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

РФ заплатить

Аналітики зауважують, що від початку повномасштабного вторгнення українські суди все частіше ухвалюють рішення про стягнення збитків з Росії на користь бізнесу. Лише у прифронтових областях за цей час винесено 311 рішень на загальну суму понад 386 млрд грн. Це половина від загальної кількості рішень у подібних справах у судах.

У 2022 році було ухвалено лише 5 таких рішень, втім вже за рік їх кількість зросла удесятеро. А за неповний 2025 рік суди вже винесли 124 рішення.

Суми компенсацій

За даними "Опендатабот", разом із кількістю зростають і суми вимог. Так, у перший рік повномасштабної бізнесу присудили компенсувати лише 260 млн грн, а вже у 2023-му сума рішень судів зросла до майже 77 млрд грн.

Абсолютний пік припав на 2024 рік — понад 297 млрд грн. Цьогоріч сума рішень знизилась до 11 млрд грн.

Найбільший позов задовольнив суд Чернігівщини

Аналітики повідомляють, що найбільше таких справ серед бізнесу з прифронтових регіонів за весь період розглянули на Донеччині — 74 рішення. Далі йдуть Запорізька (67), Дніпропетровська (54), Миколаївська (37) та Харківська (29) області.

Найгучнішою стала справа Господарського суду Чернігівської області, який ухвалив рекордне рішення на користь агропромислової компанії «Магнат». Компанії мають відшкодувати 287,89 млрд грн упущеної вигоди за двома міжнародними проєктами та витрат на правову допомогу. Це найбільший задоволений позов за весь час повномасштабної війни.

Власне, завдяки цій справі саме Чернігівщина із 344,7 млрд грн очолила рейтинг регіонів за загальною сумою задоволених позовів, значно випередивши інші області. Для порівняння, у Запорізькій області загальна сума стягнень становить 22,9 млрд грн, у Донецькій — 6,36 млрд, в Одеській — 4,68 млрд.

Загалом з початку вторгнення по Україні винесено 639 рішень щодо відшкодування збитків. З них переважна більшість — 549 — задоволено повністю, ще 87 — частково. Лише три позови (0,5%) отримали відмову. Найбільший з них стосувався понад 61 млн грн збитків: суд вирішив, що компанія не довела прямого зв’язку між діями РФ та втратою активів у Криму.

Зауважимо, з 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий механізм страхування майна від воєнних ризиків. Програма передбачає пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій країні.