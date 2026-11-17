За январь-октябрь 2026 г. Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) поддержало экспорт украинских товаров на 11,25 млрд грн. Больше всего продукции отечественных производителей отправили в Азербайджан, Германию и Польшу.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

За этот период агентство застраховало 69 экспортных соглашений для 51 украинского предприятия. Каждая гривна страховой ответственности ЭКА обеспечила 9,17 грн. поддержанного экспорта.

Какие регионы экспортировали больше всего

Наибольший объем поддержанного экспорта пришелся на предприятия Хмельницкой области - 4,95 млрд грн. На втором месте Киев с показателем 2,77 млрд грн, на третьем – Житомирская область с 591,59 млн грн.

Поддержку агентства получили предприятия из 17 областей Украины и Киева.

Куда поставляли украинские товары

Наиболее застрахованной ЭКА продукции украинские предприятия отправили в:

Азербайджана - на 1,86 млрд грн;

Германии - на 1,34 млрд грн;

Польши - на 1,14 млрд грн;

Швеции - на 985,01 млн грн;

Объединенных Арабских Эмиратов – на 879,26 млн грн.

Какие товары формируют экспорт

Наибольшую долю поддержанного экспорта составила мебель – 4,95 млрд грн. Также значительные объемы пришлись на:

продукты питания - 1,33 млрд грн;

молочную продукцию, масло и сыр – 879,26 млн грн;

сахар, шоколад и кондитерские изделия - 591,59 млн грн;

духи и косметику - 507,17 млн грн.

Кроме того, ЭКА застраховала инвестиционные кредиты, благодаря которым предприятия привлекли 1,4 млрд. грн. на развитие производств, ориентированных на экспорт.

Напомним, в январе-июне 2026 года Экспортно-кредитное агентство Украины поддержало экспорт украинских товаров на общую сумму 7,53 млрд. грн. Благодаря страхованию рисков 33 предприятия заключили 40 соглашений.