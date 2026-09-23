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Новости
Дата публикации

Украинский перехватчик STING S успешно испытали против реактивных "шахедов"

война, дрон
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Украинский дрон-перехватчик STING S от Wild Hornets успешно прошел боевые испытания. Во время тестовой эксплуатации украинские подразделения тактической ПВО с его помощью сбили несколько российских реактивных БПЛА Герань-5 и около десятка Герань-4. После завершения испытаний компания планирует запустить STING S в серийное производство.

Как пишет Dilo, об этом информирует Dev.

Как работает STING S

Значительную часть целей при испытаниях удалось перехватить с помощью системы управления Hornet Vision Ctrl. Она позволяет операторам управлять дронами-перехватчиками на расстоянии сотен километров от места их запуска.

По информации разработчиков, такая система позволяет вынести рабочее место оператора на безопасное расстояние и централизованно управлять перехватчиками при выполнении задач.

Что известно о "Геране-5"

Реактивный "Герань-5" относится к новым российским ударным беспилотникам. По доступным данным он может развивать скорость до 600 км/ч и оснащается боевой частью массой около 90 кг.

Россия также наращивает использование реактивных беспилотников, постепенно дополняя ими парк более медленных аппаратов.

Ранее основой таких атак были поршневые "Герань-2", являющиеся российской версией иранских Shahed-136. После того, как украинские мобильные огневые группы адаптировались к противодействию таким целям, российская сторона начала активнее применять модификации с минитурбореактивными двигателями.

По данным, скорость таких беспилотников превышает 300 км/ч.

Напомним, украинский производитель дронов Генерал Черешня разрабатывает новую версию перехватчика Bullet для борьбы с реактивными российскими шахедами. Дрон планируют оснастить кинетическим ускорителем, а его максимальная скорость должна возрасти с 310 до 450 км/ч.

Автор:
Ольга Опенько

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