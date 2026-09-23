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Дата публікації

Український перехоплювач STING S успішно випробували проти реактивних "шахедів"

війна, дрон
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Український дрон-перехоплювач STING S від Wild Hornets успішно пройшов бойові випробування. Під час тестової експлуатації українські підрозділи тактичної ППО з його допомогою збили кілька російських реактивних БпЛА “Герань-5” та близько десятка “Герань-4”. Після завершення випробувань компанія планує запустити STING S у серійне виробництво.

Як пише Dilo, про це інформує Dev.

Як працює STING S

Значну частину цілей під час випробувань вдалося перехопити за допомогою системи управління Hornet Vision Ctrl. Вона дає змогу операторам керувати дронами-перехоплювачами на відстані сотень кілометрів від місця їхнього запуску.

За інформацією розробників, така система дозволяє винести робоче місце оператора на безпечну відстань і централізовано керувати перехоплювачами під час виконання завдань.

Що відомо про "Герань-5"

Реактивний "Герань-5" належить до новіших російських ударних безпілотників. За доступними даними, він може розвивати швидкість до 600 км/год і оснащується бойовою частиною масою близько 90 кг.

Росія також нарощує використання реактивних безпілотників, поступово доповнюючи ними парк повільніших апаратів.

Раніше основою таких атак були поршневі "Герань-2", які є російською версією іранських Shahed-136. Після того як українські мобільні вогневі групи адаптувалися до протидії таким цілям, російська сторона почала активніше застосовувати модифікації з мінітурбореактивними двигунами.

За даними, швидкість окремих таких безпілотників перевищує 300 км/год.

Нагадаємо, український виробник дронів “Генерал Черешня” розробляє нову версію перехоплювача Bullet для боротьби з реактивними російськими “шахедами”. Дрон планують оснастити кінетичним прискорювачем, а його максимальна швидкість має зрости з 310 до близько 450 км/год.

Автор:
Ольга Опенько

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