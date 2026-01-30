Украинский производитель тактической одежды M‑TAC сохранил доходы после уничтожения фабрики.

Украинский производитель тактической и милитари одежды компании М-ТАС, которая после российского ракетного обстрела два года назад, потеряла производство в Киеве и склад материалов, смогла не только удержать доходы на уровне 2023 года, но и улучшить их.

Об этом рассказал Delo. ua основатель компании Александр Карасев в своем интервью.

"В 2023 году доход компании составил около 1,38 млрд грн . В 2024 году, из-за войны, перебоев с поставками и сложностей на производстве, доходы немного упали до 1,37 млрд грн . Но уже в 2025 году ситуация улучшилась — доходы подросли до 1,39 млрд грн", — отметил он.

Благодаря сотрудничеству с инвестиционным фондом Orexim , который покрыл значительную часть убытков, компания смогла избежать продажи доли бизнеса.

"Они предоставили нам инвестиции на лояльных условиях, без вмешательства в управление. Договоренность была проста: мы возвращаем средства, и фонд выходит из структуры компании", — пояснил предприниматель.

Точной суммы Карасев не назвал, однако отметил, что она была значительно больше, чем 20% убытков.

Сегодня M‑TAC уже полностью выполнила все финансовые обязательства перед партнерами, работает самостоятельно и продолжает развитие бизнеса.

"После обстрела мы потеряли шесть линий раскроя. Сейчас устанавливаем новый автоматический комплекс, который заменит мощность не менее трех линий", - рассказал основатель.

Также Карасев отметил, что, несмотря на то, что оборудование было частично застраховано, поскольку находилось в залоге в банке по кредитным обязательствам, компенсацию получить не удалось — страховая компания признала войну форс-мажором. В результате возмещения не получили ни компания, ни банк.

Напомним, M‑TAC начала деятельность в Киеве в 2005 году как магазин Militarist , продававший военную и тактическую одежду и снаряжение для страйкбола и активного отдыха. В 2014 году бренд начал собственное производство для военных, спецподразделений и гражданских пользователей. В настоящее время компания имеет одну фабрику в Киеве и три во Львове.

2 января 2024 года во время атаки на Киев российская ракета попала в фабрику и состав компании М-ТАС и уничтожила более 90% годового запаса материалов . Общий ущерб составил более 12 миллионов долларов .